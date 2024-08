Dielheim. (arb) "Wir können Entwarnung geben", informierte Alexander Wenning, Bauamtsleiter der Stadt Dielheim, gestern. Ein Überdruckereignis hatte die Gemeinde am Wochenende mit zehn Wasserrohrbrüchen an sechs verschiedenen Stellen in Aufruhr versetzt. Dass es zu Folgeproblemen kommen könnte, erwartet Wenning nicht. "So etwas habe ich in 25 Jahren noch nicht erlebt." Ein oder zwei Wasserrohrbrüche seien problemlos zu bewältigen. In dieser Menge sei das jedoch nicht zu erwarten gewesen.

"Über die Ursache können wir noch immer nichts sagen. Momentan wird geprüft, ob es an unseren Druckminderern gelegen haben könnte", so Wenning. Die bis zu 70 Jahre alten Leitungen hatten jedenfalls dem Druck nicht standgehalten. Rinnsteine wurden aus der Verankerung gedrückt, Sand und Kieselsteine auf die Straße gespült und zwei Keller von der Freiwilligen Feuerwehr ausgepumpt.

In der Nacht von Montag auf Dienstag hatten die Stadtwerke die Nachverbräuche beobachtet, um zu kontrollieren, ob Wasser im Netz verloren geht und bisher unerkannte Rohrbrüche bestehen. Am Dienstag gab es dann Klarheit: keine weiteren Rohrbrüche.

Sorge bereitete lediglich der Hochbehälter. Von dort aus werde das Wasser mit enormem Druck in die Leitungen gepumpt, so Wenning, um auch weiter höher gelegene oder weiter entfernte Lagen zu erreichen. Für tiefere gelegene Gebiete müsse der Druck gemindert werden. Möglicherweise habe in diesem Prozess etwas nicht funktioniert.

Noch am Dienstag hatte sich der Hochbehälter aus nach wie vor ungeklärten Gründen nur langsam wieder mit Wasser gefüllt. Die Gemeinde hatte aus diesem Grund die Bevölkerung dazu aufgerufen, sparsam mit dem Trinkwasser umzugehen. "Wir gehen zwar nicht davon aus, dass es noch einmal Probleme im Nachgang geben wird, aber wir würden trotzdem empfehlen, weiterhin Wasser zu sparen."

Nun will sich die Gemeinde der durch die Rohrbrüche entstandenen Schäden annehmen. "Wir werden damit beginnen, die Löcher in den Straßen wieder zu schließen." Da der zuständige Asphaltbetrieb derzeit Betriebsferien habe, müsse die Gemeinde die Schäden am Straßenbelag übergangsweise mit Schotter verschließen.