Horrenberg. (seb) Nein, es ist noch nicht die Hangsicherung: Die kurzfristig in Auftrag gegebenen Arbeiten in der Straße Am Eichbaum in Horrenberg haben noch nichts mit dem seit einigen Jahren geplanten Ausbau der steilen Straße zu tun, mit dem auch ein Abrutschen verhindert und für mehr Sicherheit gesorgt werden soll. Jetzt geht es um den Tausch des Abwasserrohrs dort: Das erläuterte Dielheims Bürgermeister Thomas Glasbrenner auf RNZ-Nachfrage. "Der Kanal ist zusammengebrochen."

Ohne Vorwarnung sei das Rohr kollabiert, das Abwasser habe nicht mehr geregelt abfließen können, stattdessen sei der Inhalt überall dorthin, wo er nicht hin soll. "Da mussten wir zwangsläufig sofort tätig werden."

Dielheim habe den Jahresunternehmer beauftragt, so Glasbrenner, eine Firma, die verschiedenste Arbeiten der Instandhaltung von Infrastruktur sowie kleiner Erneuerungsarbeiten das Jahr über erledigt. Wie lange die Kanalarbeiten dauern, sei noch nicht ersichtlich.