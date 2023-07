Dielheim. (slt) Zwei Wochen ist es nun her, dass in der St.-Cyriak-Kirche Unbekannte großflächige Verwüstungen anrichteten. Die Polizeiermittlungen laufen derzeit noch, aber Pfarrgemeinderat Jürgen Ritz verrät: "Es ist noch immer kein angenehmes Gefühl, die Kirche aufgeschlossen zu lassen." Zudem wiederhole sich der Vandalismus zunehmend.

Am Mittwoch, 22. Juni, wurden in der Dielheimer Kirche von einem Passanten zahlreiche beschädigte Gegenstände aufgefunden. Es wurde randaliert – doch das passierte in der für die Allgemeinheit frei zugänglichen katholischen Kirche offensichtlich nicht zum ersten Mal: "Wir hatten in der Vergangenheit leider schon oft mit diesem Problem zu kämpfen", sagt Ritz. Manchmal würden "nur" ein paar Kerzen zerbrochen oder viel Abfall oder Verpackungsmüll liegen gelassen. Doch auch die Orgel wurde bereits stark beschädigt, Pfeifen verbogen, ganz abgerissen und teilweise platt getreten. Auch an der Fassade der Kirche machten sich Unbekannte schon zu schaffen, verunstalteten sie mit Schriftzügen und schlugen Fenster ein.

"Aber dieses Mal mussten wir die Polizei einschalten", erklärt Ritz. Denn im Kircheninnern wurden das Glas eines Apostelleuchters zerschlagen, eine Vielzahl an Kerzen zerbrochen und der Inhalt eines Verbandskastens auf dem Boden verstreut, ein Weihwasserbecken entleert und selbstgemalte Bilder der Erstkommunion, aufgehängt an einer Stellwand, mit Wasser getränkt. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

"Es fühlt sich jedes Mal an wie Nadelstiche", so der Pfarrgemeinderat weiter, der sich wie auch die anderen Kirchengemeindemitglieder derzeit nicht mehr zu helfen weiß. Die Kirche ist seither zu bestimmten Tages- und Nachtzeiten verschlossen. Sie ist von montags bis freitags von etwa 9 bis 15 Uhr geöffnet, am Wochenende bis 18 Uhr, sowie für Gottesdienste. "Das sind die Zeiten, in denen auch der Hausmeister auf dem Gelände tätig ist". So könnte weiterer Vandalismus derzeit vermieden werden. "Aber wenn wir die Kirchtüren in Zukunft aus Angst immer abschließen müssen, brauchen wir auch keine Kirche mehr", sagt Ritz weiter.

Ort des Geschehens

Die Motive der Täter kann er sich nicht erklären: "Wer weiß, ob jemand Antipathien hegt. Aber selbst dann muss man sich nicht so verhalten." Da die Ermittlungen der Polizei im aktuellen Fall noch laufen, können Informationen oder Hinweise zur Tat in der Zähringer Straße an die zuständige Stelle weitergegeben werden: Telefon 06 22 22/5 70 90.