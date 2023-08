Von Sebastian Lerche

Dielheim. Die Gemeinde Dielheim führt ab 2026 die Ganztags-Grundschule an der Leimbachtalschule ein, und das verbindlich, voraussichtlich an vier Tagen pro Woche. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Ebenfalls einhellig wurde entschieden, die Schulsozialarbeit im Kernort Dielheim auszuweiten und neu an der Horrenberger Grundschule