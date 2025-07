Von Melanie Fischer

Dielheim. Der Wind weht die weiß-grauen Haare von Matthias Flender zurück, als der Gemeindediakon die Stufen zum Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Dielheim hinaufsteigt. Der weiß-graue Bart umrahmt sein Gesicht. Die Brille hängt locker an einer schwarzen Schnur um seinen Hals – so, als wolle er sie jeden Moment aufsetzen. Heute, mit 66 Jahren, geht "Mr.