Dielheim. (heb) Am Dielheimer Rathaus gibt es wieder eine funktionierende Ladestation für E-Autos. Und dazu noch eine, die 100 Prozent erneuerbaren und "in vielen Fällen Kraichgauer Bürger-Strom" liefert, wie der Betreiber, die Bürgerenergiegenossenschaft Kraichgau (BEG Kraichgau) erklärte.

Bürgermeister Thomas Glasbrenner berichtete beim Ortstermin, dass an dem Standort zuvor eine Ladesäule des Energieversorgers EnBW gestanden hatte. Diese hatte jedoch einen Defekt und obendrein endete der Vertrag der Gemeinde mit dem Konzern, der inzwischen ganz auf den Ausbau seines Schnellladenetzes setzt.

Nach dem geglückten Übergang möchte der Rathauschef auf das Angebot aufmerksam machen: eine öffentliche E-Ladesäule mit zwei AC-Ladepunkten zu 22 Kilowatt und zugehörigen E-Stellplätzen. Mit Parkscheibe können sich Nutzer hier drei Stunden Zeit fürs Laden nehmen.

Weitere Ladepunkte finden sich in den Ortsteilen Balzfeld und Horrenberg sowie beim "Theater im Bahnhof" in Dielheim. Diese Ladesäulen betreibt die Firma Deer, die Elektroautos fürs "Carsharing" vermietet – je einer der beiden Ladepunkte ist für das Carsharing-Auto reserviert, der andere ist öffentlich.

Am Rathaus erklärte Ulrich Scholl, Vorstand für Elektromobilität bei der BEG Kraichgau: "Gerade diese kleineren Ladepunkte sichern eine flächendeckende, alltagstaugliche Ladeinfrastruktur – und müssen fortbestehen." Mit der neuen Ladesäule in Dielheim setze die Genossenschaft den Ausbau ihrer Ladeinfrastruktur mit inzwischen rund 40 öffentlichen Ladepunkten fort, sagte Vorstandsvorsitzender Florian Oeß und hob die Zusammenarbeit regionaler Partner hervor.

Installiert hatte die Ladesäule die Firma DHV E-Net, eine Tochter der Stadtwerke Walldorf. Die Ladesäule selbst stammt von Amperfied aus Wiesloch – wiederum eine Tochter der Heidelberger Druckmaschinen. Florian Franken, bei Amperfied für die strategische Geschäftsentwicklung verantwortlich, verwies auf die Barrierefreiheit: Die Ladesäule lässt sich auch vom Rollstuhl aus bedienen.

Die Geschäftsentwicklung hänge eng zusammen mit derjenigen der E-Auto-Branche, bemerkte Franken. Nach einem eher mauen Jahr seien die Anmeldezahlen im Januar deutlich gestiegen. Der Trend werde sich wahrscheinlich fortsetzen, wenn günstigere E-Autos auf den Markt kommen und sich die Flottengrenzwerte der Europäischen Union, also der maximal erlaubte Ausstoß von Treibhausgasen, bemerkbar machen.

In den letzten Wochen sei die von der BEG-Kraichgau betriebene Ladesäule 30 Mal genutzt worden, berichtete Simon Pfau, Leiter des technischen Projektmanagements. Bürgermeister Glasbrenner betonte, er sei froh, dass bereits Kontakt zur BEG Kraichgau bestand und die Übernahme des Standorts gut über die Bühne ging.

Die Gemeinde plane bereits seit einiger Zeit mit der Bürgerenergiegenossenschaft und einem Investor die Installation von Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen im Gemeindegebiet.

Florian Oeß hob hervor: Mit der BEG Kraichgau bleibe die Wertschöpfung in der Region, so könne die Energiewende in Bürgerhand gelingen.