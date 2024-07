Neckargemünd/Wiesenbach. (luw) "Langsam hat man schlaflose Nächte", sagt der katholische Pfarrer Tobias Streit am Freitagvormittag im Gespräch mit der RNZ: "Man fragt sich schon, wann sie an die nächste Kirche gehen..."

Wie berichtet hatten Kriminelle bereits am Wochenende acht Regenrohre an der katholischen Kirche in Wiesenbach abmontiert und gestohlen, am Mittwoch folgte das gleiche Vorgehen an der Marienkapelle am dortigen Ortsrand. Und am Donnerstag traf es erneut ein Gotteshaus der katholischen Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz: Nun wurden zwei Kupferrohre von der Kirche im Neckargemünder Ortsteil Dilsbergerhof gestohlen.

"Mittlerweile spitzt sich die Lage in unserer Kirchengemeinde zu", meldete sich Streit als Leiter der Seelsorgeeinheit bereits in der Nacht auf Freitag per Mail bei der Redaktion: "Es vergeht fast kein Tag, an dem wir nicht die Polizei rufen müssen, da wieder einem Kirchengebäude Schäden zugefügt worden sind."

Nachdem die ersten beiden Taten an der Wiesenbacher Kirche jeweils nachts geschehen waren, sprach der Diebstahl bei Tageslicht am Mittwoch für eine besondere Dreistigkeit der Täter. Und auch jener am Donnerstag geschah laut Streit wohl am Mittag oder Nachmittag: "Am Donnerstagmorgen war alles noch in Ordnung."

Dabei wurde auch ein Dachziegel beschädigt; eine Gesamtsumme der Schäden müsse noch durch Experten ermittelt werden. Streit hofft weiter auf die Hilfe der Bevölkerung, um die Täter zu schnappen; Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06223/92540 entgegen.