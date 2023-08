Von Lukas Werthenbach

Dossenheim. "Ich bring’ euch alle um", ruft der 71-Jährige, ehe er in der Gaststätte "Ambiente" mit seiner Neunmillimeter-Pistole der Marke Ceská 75 das Feuer eröffnet. Insgesamt 17 Schüsse werden abgegeben, zwei Menschen sterben, fünf werden verletzt. Dann richtet sich der Täter selbst. Der Dossenheimer Amoklauf jährt sich an diesem Sonntag zum zehnten Mal.

Für mehrere Tage erlangt die Bergstraßengemeinde auf traurige Weise bundesweite Bekanntheit. Eine Diskussion über eine Änderung der Waffengesetze wird ausgelöst, zu der sich auch die damalige FDP-Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger äußert: Sie lehnt eine Debatte "angesichts des fürchterlichen Einzelfalls" ab. Zehn Jahre danach blickt die RNZ auf die Tat und ihre Umstände zurück.

Ein Beamter der Spurensicherung untersuchte die Terrasse des „Ambiente“, ein Einschussloch neben ihm in der Glasscheibe zeugte noch von der Tat. Foto: Anspach/dpa

Angela Merkel im Kanzlerduell gegen Peer Steinbrück, in Ägypten tobt ein Machtkampf und die NSA-Affäre in den USA bewegt auch hierzulande: Diese Themen dominieren die überregionalen Nachrichten im Sommer 2013. In Dossenheim sind an diesem 20. August, wie in ganz Baden-Württemberg, gerade Sommerferien. Es ist zunächst ein ruhiger Sommertag, der in der Bergstraßengemeinde jedoch ein traumatisches Ende findet.

Im "Ambiente" im Sportzentrum, auch heute noch Vereinsheim der TSG Germania Dossenheim, findet an diesem Dienstagabend die Jahresabschlusssitzung von Wohnungseigentümern einer Hausgemeinschaft sowie der Hausverwaltung statt. Es kommt zum Streit. Ein 71-Jähriger, Vater einer Tochter und Großvater zweier Enkel, fühlt sich betrogen: Angeblich seien die Nebenkosten nicht korrekt abgerechnet worden. Er will auf eine Miteigentümerin losgehen, der Hausverwalter geht dazwischen und verweist den Mann des Saales.

Der Rentner verlässt daraufhin die Gaststätte. Vermutlich holt er nun zu Hause seine Waffe: im etwa 500 Meter entfernten Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße. Der Täter ist hier ebenso wie andere Teilnehmer der Versammlung Wohnungseigentümer. Es dauert eine Viertelstunde, bis er wieder in die Gaststätte zurückkehrt. Er wirkt sichtlich nervös, wie später Augenzeugen berichten. Im Eingangsbereich an der Theke bestellt er eine Cola und stürzt diese hinunter. Er stürmt durch den Restaurantbereich in Richtung Nebenraum, wo eine Versammlung stattfindet. Er ruft den eingangs genannten Satz und schießt.

Zwei Miteigentümer, 82 und 54 Jahre alt, sterben im Kugelhagel. Der 54-Jährige stand in seiner Eigenschaft als der für die Abrechnung zuständige Verwaltungsbeirat der Eigentümergesellschaft "im besonderen Fokus des Täters", wie die Staatsanwaltschaft hinterher erklärt. Weitere Miteigentümer im Alter zwischen 59 und 81 Jahren sowie die 70-jährige Ehefrau des Täters werden schwer verletzt.

Am Folgetag gaben die Ermittler um Kripo-Chef Siegfried Kollmar (Mitte) eine Pressekonferenz. Foto: Anspach/dpa

"Ob er gezielt auf seine Ehefrau geschossen hat, lässt sich nicht sagen", meint dazu Siegfried Kollmar, der Leiter der Heidelberger Kriminalpolizei. Zudem trifft ein Querschläger eine unbeteiligte Frau, die mit ihrem Mann hinter einer Scheibe auf der angrenzenden Terrasse sitzt. Einer der sieben anwesenden Wohnungseigentümer kann sich mit einem Sprung zur Seite retten und bleibt unverletzt. Auf der Terrasse gibt der 71-Jährige weitere Schüsse in die Luft ab, nach Zeugenaussagen will er dort jedoch keine Restaurantgäste treffen. Zu einem Kellner sagt er: "Dir tu’ ich nichts." Wahrscheinlich sind dies seine letzten Worte: Im Treppenhaus richtet er die Waffe auf sich selbst und drückt ab.

Um 18.51 Uhr gehen bei der Polizei die ersten Notrufe ein, rund sechs Minuten später sind die ersten der insgesamt an diesem Abend 100 eingesetzten Beamten am Tatort. Die Polizei stuft die Tat als "Amoklauf" ein. Schnell wird bekannt, dass der 71-Jährige erfolgreicher Sportschütze war. Von 1979 bis 1983 war er Mitglied des Dossenheimer Schützenvereins, zuletzt ging er seinem Hobby in Vereinen in Heidelberg-Handschuhsheim und in Laudenbach nach. Er besaß laut Waffenregister insgesamt sieben Waffen, die legal eingetragen waren. "Er war ein sehr guter, hilfsbereiter und fairer Sportschütze", sagte kurz nach der Tat ein langjähriger Bekannter des Täters gegenüber der RNZ: "Ich kann nichts Negatives sagen, er war nie aggressiv oder auffällig."

Frühere Nachbarn und die Ermittler berichten derweil, dass es in dem Haus in der Friedrich-Ebert-Straße immer wieder zu Streit gekommen sei. Etwa übers "Rasenmähen und Heckenschneiden" habe es Diskussionen gegeben. Anfang 2012 habe der spätere Täter sogar die Hausverwaltungsgesellschaft angezeigt. "Der Streit bei der Versammlung hat für den Täter wahrscheinlich das Fass zum Überlaufen gebracht", vermutete damals Kriminalpolizeichef Kollmar.

Fünf Tage nach der Tat findet für die Opfer in der evangelischen Kirche mit Pfarrer Manfred Billau ein ökumenischer Gottesdienst statt. Die politische Gemeinde gründete später anlässlich des Amoklaufs den Arbeitskreis "Friedliches Miteinander", dessen Ziel der damalige Bürgermeister Hans Lorenz so formulierte: "Wir wollen uns fragen, was jeder Einzelne tun kann, damit so etwas nie wieder passiert, damit Probleme nicht mehr so eskalieren." Die Tat habe dem Ansehen der Gemeinde nicht nachhaltig geschadet, meinte Lorenz ein Jahr danach: "Es war ein Einzelfall, der hätte genauso in jedem anderen Ort passieren können."

Das Haus in der Friedrich-Ebert-Straße existiert auch heute noch. Nach RNZ-Informationen wohnt inzwischen aber nahezu keines der überlebenden Opfer oder ein ihnen Angehöriger mehr hier. Die Ehefrau des Täters ist bereits vor vielen Jahren aus Dossenheim weggezogen. Und so bleibt für die Gemeinde eine schwere Narbe, mit der man aber umzugehen weiß. "Die Dossenheimer haben dieses traumatische und einschneidende Ereignis gut weggesteckt", sagte bereits 2014 Pfarrer Billau.