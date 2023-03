In den Tagen danach habe sie sich mehrfach telefonisch an "Fair Parken" mit Bitte um Klärung gewandt. "Die ...

Soweit die Theorie. In der Praxis gestalteten sich die Abläufe schwieriger. Eine Dielheimerin, konfrontiert mit dem defekten Automaten, wandte sich umgehend telefonisch an den Anbieter und bat um Informationen, wie sich der Sachverhalt klären lasse, erläuterte sie der RNZ. Auf Nachfrage schickte sie auch per E-Mail ein Foto vom defekten Automaten an "Fair Parken". Sie habe auch eine Empfangsbestätigung erhalten, betont sie.

Der muss auch nicht sofort gezahlt werden: Bis zu 48 Stunden nach der Ausfahrt könne die Rechnung noch per Internet beglichen werden, wirbt das Unternehmen. ,Fair Parken’ verbinde "digitale Technologien mit bewährten Servicekonzepten. Dabei hat die direkte telefonische und persönliche Erreichbarkeit bei Beschwerden sowie ein differenziertes Kulanzmanagement bei ,Fair Parken’ höchste Priorität", heißt es in der Antwort auf die RNZ-Anfrage weiter.

Aufrechterhalten wird der Betreiber seine Forderungen nicht. Den zwischenzeitlichen Defekt bestätigt er. "Obwohl wir über den Kassenautomaten hinaus auch noch weitere Zahlungsmöglichkeiten wie eine Online-Nachlösefunktion anbieten, hätten die aus den Störungen resultierenden Forderungen storniert werden sollen", heißt es auf RNZ-Anfrage von "Fair Parken". Möglicherweise sei dies in bestimmten Fällen nicht gelungen. Bei vielen betroffenen Garagen-Nutzern kamen diese Nachrichten spät an. Entsprechend groß war der Ärger.

Wiesloch. Ein defekter Kassenautomat in der Tiefgarage am Wieslocher Adenauerplatz hat mehreren Nutzern unangenehme Post vom privaten Parkhausbetreiber "Fair Parken" beschert. Mangels Möglichkeit, ihre Parkgebühr zu zahlen, fuhren die Verkehrsteilnehmer nach Rücksprache mit dem Service-Team von "Fair Parken" aus der Tiefgarage, so schilderten sie es übereinstimmend. Im Nachhinein forderte der Betreiber von den Kunden dann aber mehr als nur den Satz für die Parkzeit – nämlich zusätzlich die Zahlung von Vertragsstrafen in Höhe von 24,90 Euro.

Von Konrad Bülow

Im Adenauer-Parkhaus gibt es keine Schranke und die Nutzer ziehen keine Tickets. Stattdessen erfassen Kameras die Autokennzeichen. Vor dem Verlassen des Parkhauses können Kunden dann ihre Autokennzeichen in ein Display eintippen. Über einen Datenbank-Abgleich werden dann die Parkdauer und der Parkpreis ermittelt.

In den Tagen danach habe sie sich mehrfach telefonisch an "Fair Parken" mit Bitte um Klärung gewandt. "Die Mitarbeiterin sagte mir, ich solle mir keine Sorgen machen, sie leite den Vorgang weiter und gebe Bescheid", blickt die Autofahrerin aus Dielheim zurück. Bis dahin habe sie weder eine Iban-Nummer noch ein Aktenzeichen vom Vorgang gehabt. Zu einer Lösung der Angelegenheit per nachträglicher Online-Zahlung führte diese Kommunikation auch nicht.

Zwei Wochen geschah nichts, dann flatterte der Kundin dann die Zahlungsaufforderung ins Haus, "Fair Parken" forderte darin insgesamt 27,90 Euro, mit Parkgebühr und Vertragsstrafe. Durch das Abstellen des Fahrzeugs sei es zu einem Verstoß gegen die Geschäftsbedingungen des Betreibers gekommen, hieß es im Anschreiben. Sollte die Zahlung nicht bis zum 13. Februar eintreffen, behalte sich das Unternehmen "zivilrechtliche Schritte vor".

Die Zahlung der Vertragsstrafe verweigerte die Dielheimerin. "Da ich jetzt endlich eine Iban-Nummer des Unternehmens kannte, habe ich die Parkgebühr von drei Euro überwiesen", sagte sie. Auch sie kündigte rechtliche Schritte für den Fall an, dass sich die Angelegenheit nicht klärt. Sie erkennt im Verhalten von "Fair Parken" eine Verbraucherbenachteiligung.

Auch anderswo wuchs der Ärger über die Vorgänge. Auf Facebook waren sie Thema, mehrere Betroffene taten dort ihren Unmut kund. Am selben Tag, an dem "Fair Parken" die RNZ-Anfrage beantwortete, erhielt dann die Dielheimerin die Nachricht von der Stornierung der Forderung, mit Verweis auf interne Probleme.

Gegenüber der RNZ kündigte das Unternehmen an, zu prüfen, ob einzelne Fälle übersehen wurden, um diese gegebenenfalls auch zu stornieren. Versöhnt ist die Betroffene aus Dielheim damit nicht. "Ich bin immer noch stinksauer. Und in der Adenauer-Garage werde ich nie wieder parken", sagt sie.