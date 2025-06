Von Annette Steininger

Hirschberg. Eigentlich ging es in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am Dienstag um die weiteren Feldwege-Sanierungen. Aber das Thema "Schleichverkehr", der während der vorübergehenden Teilsperrung des Weinheimer Kreuzes zugenommen hatte, nahm in diesem Zusammenhang breiten Raum ein. Bürgermeister Ralf Gänshirt sagte dabei ganz klar: