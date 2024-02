Von Felix Hüll

Eppelheim. Nicht mehr hinnehmbar ist der Vandalismus an öffentlichem Eigentum. Entsprechende Appelle, den nun schon regelmäßigen Beschädigungen etwa im Capri-Sun-Spot-Center, der CSSC-Halle, vorzubeugen, richteten jetzt Gemeinderat wie erneut die Stadtverwaltung insbesondere an die jungen Bürger, an Schüler und Lehrer sowie Mitglieder der (Sport-)Vereine.