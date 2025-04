Region Heidelberg. (bmi) Liebevoll gebastelte Stecken, Blumenschmuck und die Butzen als überlebensgroße Figuren für Winter und Sommer: Bunt, fröhlich und munter geht es am Sonntag, 6. April, in der Region zu. In acht weiteren Orten wird der Sommertag mit Frühlingsklassikern und dem Sommertagslied "Strih, Strah, Stroh, de Summerdag is do" begangen. Die RNZ gibt einen Überblick.

Eppelheim

Der Sommertagszug ist in Eppelheim in das Frühlingsfest eingebunden, das von Samstag bis Montag auf dem Parkplatz hinter dem katholischen Gemeindezentrum St. Franziskus immer von 14 bis 20 Uhr einen Schaustellerpark bietet. Nach einem Hin und Her wegen der Sicherheitsauflagen gibt es nun doch den Sommertagszug vor der Winterverbrennung. Aufstellung dazu ist um 13 Uhr beim Icehouse, Start ist um 14 Uhr, die geänderte Strecke führt diesmal über Mozart- und Blumenstraße zum Hugo-Giese-Platz und dem dortigen Abschluss.

Leimen

> Gauangelloch: Hier wird der Sommertagsumzug zusammen mit dem Frühlingsfest auf dem Gelände der Schlossbergschule begangen. Der Umzug selbst setzt sich um 14 Uhr am Wendehammer im Türkisweg in Bewegung. Ziel des Rundgangs durch den Ort ist dann das Feuerwehrhaus. Dort erhält jedes Kind dann auch die traditionelle Sommertagsbrezel.

Neckargemünd

> Dilsberg: Der historische Ortskern bietet in Dilsberg die besondere Kulisse für den Sommertagszug der Ortsverwaltung, für den sich um 13.30 Uhr im Burghof aufgestellt wird. Um 14 Uhr geht es dann über den Burghofweg am Rathaus vorbei durch Obere und Untere Straße sowie "Vor dem Tor" zum Ziel: die Tuchbleiche. Dort folgt nach der Auflösung eine Aufführung des Kindergartens, anschließend bietet der Musikverein in der Tuchbleichenhalle Kaffee und Kuchen an.

> Waldhilsbach: Schon um 11 Uhr nimmt der bunte Tross in der Heidelberger Straße am Ortsausgang Richtung Königstuhl Aufstellung. Dann geht es für den Sommertagszug durch den Ort zum Clubhaus des Sportvereins (SV) 08 im Erdgrubenweg. Dort findet ein gemeinsames Mittagessen aller Zugteilnehmer und Interessierten statt.

Neckarsteinach

Der Heimat- und Kulturverein sorgt in Neckarsteinach für die Ausrichtung des Sommertagszugs. Die Aufstellung hierfür erfolgt ab 13.30 Uhr in der Kirchenstraße. Um 14 Uhr geht es "mit den farbenfrohen Sommer- und Winterbutzen" durch die Altstadt, über Mühlgasse, Bachweg und Neckarstraße. Die Musikfreunde spielen Lieder wie "Winter ade" und "Schtrih, Schtrah, Schtroh". Dieses Jahr ohne Nutzung der Bundesstraße 37 (B37) geht es zum Großen Neckarlauer, wo der Umzug endet – aber noch nicht das Fest. Hier tanzen die Butzen zur Musik, bevor symbolisch der Winter verbrannt wird.

Sandhausen

Von Hand angeschobene Butzen des Verkehrs- und Heimatvereins sind seit einigen Jahren neue Attraktionen ihres unter Schirmherrschaft des Bürgermeisters ausgetragenen Sommertagszugs. Hierfür sammeln sich die beteiligten Gruppen um 13.30 Uhr an der Theodor-Heuss-Grundschule. Hier findet zunächst eine musikalische Einführung auf dem Schulhof statt: Dann geht es unter Begleitung des Musikvereins um 14 Uhr via Haupt-, Wingert-, Schneidmühl-, und Wald- zurück in die Hauptstraße und final in die Bahnhofstraße.

Schönau

> Altneudorf: Bimmelbahn des Obst- und Gartenbauvereins, Odenwälder Trachtengruppe und Feuerwehr: Diese besondere Begleitung erfährt der Sommertagszug durch Altneudorf. Die Aufstellung erfolgt um 13.30 Uhr in der Neuen Mitte. Von dort aus geht es um 14 Uhr über die Leutersbergstraße zum Friedhof, weiter auf die L536 zur Altneudorfer Straße, in die Carl-Höfer-Straße und dann zum Platz vor dem ehemaligen Rathaus beziehungsweise heutigen GVV-Gebäude. Hier werden der Zug aufgelöst, der Schneemann verbrannt und der Förderverein der Grundschule bewirtet im Gemeindesaal.

Meckesheim

> Mönchzell: Der Männergesangverein Liederkranz ist dieses Jahr turnusgemäß für Durchführung und Mitgestaltung des Sommertagsumzugs zuständig. Los geht’s um 13 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule mit einer kleinen "Einstimmung" durch die Kindergarten- und Schulkinder. Um 13.30 Uhr setzt sich der Zug in Bewegung: Über Haupt-, Weihergarten-, Friedhof- und wieder Hauptstraße geht’s zur Ortsmitte, durch die Mühlstraße bis zum Lobbachhallenvorplatz. Hier bewirtet dann der Kindergarten und direkt nach dem Umzug beginnt zudem der Seniorennachmittag der Gemeinde in der Lobbachhalle.