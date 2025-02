Helmstadt-Bargen. (RNZ) Sechs Parteien bleiben in Helmstadt-Bargen über der 5-Prozent-Hürde, die FDP und die Linke aber nur denkbar knapp. Das BSW schaffte diese Marke nicht. Am anderen Ende des Spektrums setzte sich die CDU mit 31 Prozent - rund 5 mehr als 2021 - vor der AfD durch. Die holte mit 27,9 Prozent mehr als doppelt so viele Stimmen wie vor vier Jahren. Die SPD fiel um fast 10 Prozent auf 14 zurück, die Grünen holten gerade einmal 8,1 Prozent der Stimmen.

Hier sehen Sie den Stand der Auszählungen nach Wahlbezirken

Iframes not supported

Hier geht es zu den Zwischenständen und Ergebnissen in den Wahlkreisen