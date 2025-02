Von Micha Hörnle

Schriesheim. Besonders bunt ging es am Sonntagnachmittag in einem Wahllokal zu: im Vereinsraum der Mehrzweckhalle. Direkt nebenan tobte der KSV-Kinderfasching, und manche erwachsene Besucher in Verkleidung gingen vorher noch schnell wählen: "Wir hatten schon einen Cowboy, eine Eule und einen Feuerwehrmann", berichtet Wahlhelferin Christina