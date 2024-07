Von Sabrina Lehr, Benjamin Miltner und Felix Hüll

Mauer. Rund zwei Monate war Mauer ohne Rathauschef. Das ist bald vorbei: Seit Sonntag ist nun klar, wer neuer Bürgermeister der 4150-Seelen-Gemeinde ist: Heiko Braun holte wie auch im ersten Wahlgang zwei Wochen zuvor die meisten Stimmen und setzte sich in der Stichwahl gegen seinen Mitbewerber Mathias Schmalzhaf durch. Am Ende machten 158 Stimmen den Unterschied: Der promovierte Physiker und SAP-Produktmanager, der bislang für die SPD im Gemeinderat saß, holte 53,8 Prozent der Stimmen. Mathias Schmalzhaf, Diplom-Verwaltungswirt (FH) und Haupt- und Bauamtsleiter im Mauermer Rathaus, kam auf 46,2 Prozent. Von den 3216 Wahlberechtigten hatten 2096 Bürgerinnen und Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Das entspricht einer Wahlbeteiligung in Höhe von 65,17 Prozent. 16 Stimmen waren ungültig.

Noch vor Schließung der Wahllokale war unter den auf dem Rathausvorplatz Eintreffenden über die Höhe der Wahlbeteiligung spekuliert worden. Wahlhelfer hatten sie zwischenzeitlich als niedrig eingeschätzt – aber angesichts des Wahltermins in den Ferien auf die Briefwahl gehofft. Vor zwei Wochen hatten noch 70,16 Prozent der Wahlberechtigten das Wahlrecht genutzt. Und diesmal taten sie es auch bis zur letzten Minute: Bis kurz vor Schließung der Wahllokale tröpfelten immer wieder Menschen in die Wahllokale, um Wahlzettel in die Urnen zu werfen.

Lange war für Mathias Schmalzhaf und Heiko Braun alles offen. F.: Alex

Die Wahlbeteiligung war denn auch eines der ersten Ergebnisse des Wahltags, das Wahlausschussvorsitzender Joachim Frühauf ansprach, als er um kurz vor 19 Uhr auf die Rathaustreppe trat. Dann lobte er noch ausdrücklich den fairen Wahlkampf, ehe er das verkündete, worauf alle warteten: Heiko Braun ist neuer Bürgermeister. Applaus brandete auf. Der Wahlsieger wurde von seiner Tochter umarmt und bekam einen Kuss seiner Frau Christa, ehe er sich unter Beifall auf den Weg nach vorn machte.

Er dankte allen voran Mathias Schmalzhaf für den fairen Wahlkampf und versprach den Bürgern: "Ich bin für alle da, auch die, die Mathias gewählt haben. Ich will alle einbinden. Ab jetzt geht es gemeinsam." Er lud daraufhin zur Wahlparty ein, die Gemeindeverwaltung und Kerweverein in der Sport- und Kulturhalle vorbereitet hatten – und deren Rechnung dann dem neuen Bürgermeister ins Haus flattert. Und während der Musikverein ein Ständchen spielte, begann für Braun der Marathon im Händeschütteln – und der Gratulationen.

Für den neuen Bürgermeister beginnt nach der Wahl der Händeschüttelmarathon – darunter auch mit kleineren Bürgern. F.: Alex

Bammentals Bürgermeister Holger Karl gratulierte dem neuen Amtskollegen durchaus launig für den Bürgermeistersprengel: "Mauer hat gezeigt, wie man es macht: mit einer auch in den Ferien hohen Wahlbeteiligung. Wir freuen uns auf den neuen Kollegen – und jetzt habe ich wieder einen zum Aufschauen!" Zur Erklärung: Wahlsieger Braun ist im Gegensatz zum vergleichsweise kleinen Karl an die zwei Meter groß.

Im Gespräch mit der RNZ freute sich Heiko Braun, der den Tag mit seiner Familie verbracht hatte, über den Sieg und das Vertrauen, das die Bürger ihm damit ausgesprochen haben. "Auf die Prozente habe ich noch gar nicht geschaut", lachte er noch zwischen den nicht abreißenden Gratulationen. Er ließ aber durchblicken, dass der Alltag ihn nach dem Wahlsieg schnell wieder hat. Der Blick auf den Kalender zeigt: Schon am Montag steht gleich am Vormittag wieder ein Meeting in seinem Noch-Job an. Wann er sein neues Amt antritt, ist derweil noch nicht klar.

Mathias Schmalzhaf erreichte die RNZ indes telefonisch. "Das ist ein eindeutiges Votum für Heiko Braun", sagte der unterlegene Bewerber. Er hatte sich mehr ausgerechnet. "Sonst wäre ich in dieses Rennen nicht gegangen", so der für seine klaren Worte bekannte Rathausmitarbeiter. Das Ergebnis werde er akzeptieren und nehme es sportlich. Ob und welche Konsequenzen er aus dem Wahlergebnis zieht, ließ der 49-Jährige am Sonntagabend offen. "Ob ich Haupt- und Bauamtsleiter bleibe, entscheide ich nicht heute und nicht morgen."

Die rund 400 Menschen auf dem Rathausplatz zog es indes zum Großteil in die Sport- und Kulturhalle, wo der Kerweverein für Speis, Trank und Stimmung sorgte. Hier ließ auch Heiko Braun seinen Sieg ausklingen.

> Wahlberechtigte 3216

> Wähler 2096

> Wahlbeteiligung 65,17 %

> Gültige Stimmen 2080

> Ungültige Stimmen 16

Davon entfielen auf (in Klammern die Ergebnisse dieser zwei Bewerber im ersten Wahlgang, 14. Juli:)

> Heiko Braun 1119 / 53,80 % (993 / 44,02 %)

> Mathias Schmalzhaf 961 / 46,20 % (743 / 32,93 %)