Neckargemünd. (cm) Nicht ausschließlich die Kommunalwahl beschäftigt aktuell die Stadt am Neckar: Der Bürgermeisterwahlkampf erreicht in der kommenden Woche seinen Höhepunkt. Dann treffen die fünf Bewerber um das höchste Amt der Stadt bei vier offiziellen Kandidatenvorstellungen aufeinander. Gewählt wird am Sonntag, 12. Mai.

Los geht es mit den Vorstellungsrunden am Montag, 22. April, im Stadtteil Waldhilsbach in der Mehrzweckhalle. Dann geht es Schlag auf Schlag: Gleich am Dienstag, 23. April, geht es in der Kernstadt in der Aula des Schulzentrums weiter.

Nach einem Tag Pause findet die dritte Vorstellung am Donnerstag, 25. April, in der Graf-von-Lauffen-Halle in Dilsberg statt. Und am Montag, 29. April, endet der Reigen in der Kirchberghalle in Mückenloch. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, Saalöffnung um 18 Uhr.

Zunächst stellen sich bei den Veranstaltungen die fünf Bewerber Hermino Katzenstein (Grüne), Jan Peter Seidel (parteilos), Frank Volk (Freie Wähler), Peter Schnurr (parteilos) und Daniel Küppers (parteilos) sich und ihr Wahlprogramm in jeweils zehnminütigen Reden vor.

Danach gibt es eine Fragerunde für Einwohner. Diese soll höchstens eine Stunde dauern, ein "Nachschlag" von 30 Minuten ist möglich. Bei jeder Meldung darf nur eine kurze und präzise Frage von maximal 30 Sekunden gestellt werden.