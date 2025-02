Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Stimmung bei den Wahlpartys der beiden Bewerber um das Bürgermeisteramt war am Sonntagabend naturgemäß unterschiedlich. Während bei Wahlsieger Stefan Schmutz in der Kulturwerkstatt am Sägewerk ausgelassen gefeiert wurde, war die Atmosphäre beim Treffpunkt des Habel-Lagers im Römerstadion eher gediegen.

CDU-Vorsitzender Tillmann Jahn