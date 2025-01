Ladenburg. (stu) Normalerweise ist der 16. Januar in Sophian Habels Terminkalender blockiert. "Meine Oma Irene hat heute Geburtstag. Sie wird 88 Jahre alt", ließ der CDU-Bürgermeisterkandidat die Gäste der Veranstaltung "...aber bitte mit Habel" wissen. In diesem Jahr musste seine Großmutter jedoch etwas auf seinen Besuch beim Geburtstagskaffee warten, denn zuvor lud Habel in die Gaststätte

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote