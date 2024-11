Von Edda Nieber

Ladenburg. Jetzt ist es offiziell. Wenn die Ladenburgerinnen und Ladenburger am 2. Februar 2025 an die Wahlurne treten, wird der Name des amtierenden Bürgermeisters Stefan Schmutz nicht der einzige sein, der auf dem Stimmzettel steht. Auch Sophian Habel kandidiert bei der Bürgermeisterwahl, wie er nun offiziell bekanntgab.

Der Fraktionsvorsitzende der CDU und Stimmenkönig bei der vergangenen Kommunalwahl wird als unabhängiger Kandidat gegen Stefan Schmutz antreten und setzt in seinem Wahlkampf vor allem auf Bürgernähe.