Von Hans-Joachim Of

Kronau. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Erst vor drei Wochen hatten die Kronauer ihr Stimme bei der Europa- und Kommunalwahl abgegeben, jetzt waren sie schon wieder gefragt. Schließlich galt es, den neuen Bürgermeister zu wählen, wobei mit Amtsinhaber Frank Burkard (CDU) lediglich ein Name auf dem Stimmzettel stand.

Letztlich, das hatte der 47-jährige Verwaltungsfachmann zuvor deutlich gemacht, ging es ihm vor allem um die Wahlbeteiligung und um das Votum der Kronauer Bürgerschaft. Als am Sonntagabend die Wahllokale um 18 Uhr geschlossen hatten, gab der Gemeindewahlausschuss eine Stunde später vor dem Rathaus das Ergebnis bekannt und Frank Burkard, der von Lebensgefährtin Kirsten Nießner begleitet wurde, nickte erfreut. 93,3 Prozent der rund 4800 Wahlberechtigten hatten für den alten und neuen Bürgermeister votiert.

Die Wahlbeteiligung in der 6200-Einwohner Kommune im nördlichen Landkreis Karlsruhe lag bei 44 Prozent. Bei einem Alleinkandidaten ein vergleichsweise starkes Ergebnis. "Ich bin überwältigt und dankbar. Das gibt Rückenwind für die kommenden Aufgaben", so der Bürgermeister, der später trotz durchwachsenen Wetters mit der Bevölkerung auf dem neu gestalteten Dorfplatz feierte, viele Hände schütteln musste und sich über den Bürgermeisterbaum sowie die Klänge des Musikvereins, Gesangsdarbietungen und Böllerschüsse freute.

Zu den Gratulanten gehörten am Wahlabend, neben einigen Bürgermeistern aus der Umgebung auch der Bundestagsabgeordnete Olav Gutting sowie der Landtagsabgeordnete Ulli Hockenberger (beide CDU).

"Nach dem Einzug in den Kreistag bin ich auch heute wieder glücklich", so Burkard, der schon vor Wochen und zu Beginn der Bewerbungsphase signalisierte, dass er für eine zweite Amtszeit kandidieren werde. Der aus Waghäusel stammende Burkard, zuvor Referatsleiter in der Verwaltung der Metropolregion Rhein-Neckar, war 2016 im zweiten Wahlgang mit 55 Prozent der Stimmen erstmals zum Bürgermeister und Nachfolger von Jürgen Heß gewählt worden und hatte in den vergangenen acht Jahren mit dem Gemeinderat einiges bewegt.

Neben der Neugestaltung des Rathausplatzes in der Ortsmitte mit Fahrraddrehkreuz und der Umsetzung des "Geo-Netz Kronau" für Wärme und Kälte, ist die Ansiedlung von Unternehmen am Autobahnzubringer A5-Quartier zu erwähnen. "Jetzt gilt es, den Fokus auf die Themengebiete Sanierung Mitte-Ost bei der Mehrzweckhalle, Regenüberlaufbecken, Hebewerk/Abwasser oder Verkehrslenkung zu richten", so Burkard.

Die Infrastruktur verbessern, Voraussetzungen schaffen, um Gastronomie in der Ortsmitte anzubieten sowie Themen wie Ärztehaus oder Betreutes Wohnen seien weitere Punkte, die es zu bewältigen gelte. Die zweite Amtszeit von Frank Burkard beginnt am 15. September.