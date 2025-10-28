Schriesheim. (hö) Bernd Goffart (54) ist ein energischer Verfechter von Windkraftanlagen in Bürgerhand (und im Wald), ist Bürgermeister der Gemeinde Simmerath – und CDU-Mitglied. Vor sechs Wochen wurde er mit 84 Prozent im Amt bestätigt – und am Freitag, 31. Oktober, kommt er zu einem Vortrag nach Schriesheim (18.30 Uhr, Vereinsraum der Mehrzweckhalle).

Eingeladen hat Goffart die