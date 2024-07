Region Heidelberg. (kbo/luw) Vom Alstadtfest bis zum Musikfest, vom Schwimmabzeichen bis zum Darts-Turnier: Auch an diesem Wochenende sind in der Region zahlreiche sommerliche und sportliche Veranstaltungen geboten. Die RNZ fasst, soweit bekannt, die Termine rund um Heidelberg am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juli, zusammen:

Bammental

> Das Schwimmabzeichen wird am Samstag im Waldschwimmbad abgenommen. Interessierte können sich zwischen 10 und 12 Uhr im DLRG-Raum melden. Die örtliche DLRG bietet auch die Prüfungen zum Seepferdchen und zum Schwimmabzeichen in Bronze, Silber oder Gold an.

> Das Heimatmuseum öffnet am Sonntag von 14 bis 17 Uhr wieder seine Tore. Das Thema an diesem Wochenende lautet "Frankreich mit Komitee Vertus". Zu der Öffnung werden Snacks wie Käsespezialitäten sowie Kaffee, Champagner und Kuchen serviert.

Dossenheim

> Musik, Hörbücher und Filme zu Schnäppchenpreisen gibt es am Samstag von 9 bis 13 Uhr auf dem CD- und DVD-Flohmarkt. Dieser wird vom Freundeskreis der Gemeindebücherei im Fraktionszimmer, neben dem Eingang der Bücherei, veranstaltet.

> Leben wie im 19. Jahrhundert: Der Lakota-Trading-Post feiert am Samstag ab 13 Uhr seinen Tag der offenen Tür und ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen. Für ein Unterhaltungsprogramm mit Tanzvorführungen und Aktionen für kleinere Gäste wird ebenso gesorgt wie für Speisen und Getränke. Der Eintritt ist frei.

Das Vereinsgelände befindet sich im Steinbruch unterhalb der Schauenburg: im Navigationsgerät die Straße "Obererer Burggarten" eingeben, nach dem Wanderparkplatz Schauenburg durch die Schranke laufen und nach etwa 100 Metern den Schildern folgen.

> "Alice auf Anfang" – das Musikkabarett mit Alice Köfer findet am Samstag ab 20 Uhr in der Museumsscheuer statt. Karten für die Veranstaltung von "Kunst und Kultur in der Scheuer" gibt es im Vorverkauf unter Telefon 06221/8651360; Einlass ist ab 19.30 Uhr.

> Ein Reit- und Springturnier findet am Samstag ab 8 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr auf Einladung des Reitvereins statt. Während am Samstag die Dressurreiter ihr Können unter Beweis stellen, reiten am Sonntag die Springreiter auf den Reitplatz am Sportplatz 3. Die Meldestelle ist am heutigen Freitag von 18 bis 19.30 Uhr und am Samstag von 8 bis 17.30 Uhr geöffnet. Telefonische Meldungen sind unter Telefon 06221/873987 möglich.

> Den französischen Nationalfeiertag feiert der Partnerschaftsverein am Sonntag vor dem Rathaus. Die "Fête Nationale" beginnt um 11.15 Uhr.

Eppelheim

> Mit dem Bürgerfest startet am Samstag um 15 Uhr vor der Rudolf-Wild-Halle ein neues Format der Stadt. Foodtrucks werden bereitstehen, Dosenwerfen und Kinderschminken sowie ein Kinderkarussell und weitere Spiele werden vom Förderverein der Theodor-Heuss-Schule angeboten. Ab 16 Uhr gibt es Live-Musik: Den Auftakt macht die Stadtkapelle, danach folgt ab 16.45 Uhr die Hip-Hop-Tanzgruppe von Britta Lange. Bürgermeisterin Patricia Rebmann eröffnet die Veranstaltung um 18 Uhr und ab 20 Uhr wird’s mit der Coverband "Cracked Fire" rockig.

> Eine kurze Geschichte des Barock wird mit dem Konzert angekündigt, das am Sonntag in der Reihe "Musik in der Josephskirche" stattfindet. Ab 19 Uhr tritt das Duo "La Vigna" auf, der Eintritt in die Josephskirche ist frei.

Leimen

> Das Musikfest der Stadt- und Feuerwehrkapelle Leimen findet am Samstag von 17.30 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 20 Uhr im Hof des Feuerwehrhauses in der Wilhelm-Haug-Straße statt. Am Samstag spielen der Musikverein Gauangelloch und Olli Roth mit den "SFK All Stars". Am Sonntag rocken die Musikverein Mauer und Sandhausen sowie die "SFK Young Band" und die Feuerwehrkapelle Nußloch die Bühne.

> Das Repaircafé öffnet am Samstag im Martin-Luther-Haus in St. Ilgen. Ab 14 Uhr versuchen Ehrenamtliche, kaputten Dingen wieder neues Leben einzuhauchen.

> Musik in der Mauritiuskirche wird am Sonntag wieder geboten. Das Konzert beginnt um 18 Uhr in der Turmgasse 19.

> Gemeindefest feiert die evangelische Kirchengemeinde Gauangelloch am Sonntag. Der Gottesdienst in der Kirche beginnt um 11 Uhr, ab 12 Uhr wird im Gemeindehaus gefeiert.

Mauer

> Eine Führung "Vom Menschen der Urzeit" findet wieder am Sonntag statt. Der Verein Homo heidelbergensis von Mauer lädt zum Treffpunkt um 14 Uhr am Informationszentrum ein, von dort führt diesmal Sylvia Knörr am Zeitenpfad entlang in das Urgeschichtliche Museum und in die Sandgrube Grafenrain.

Meckesheim

> Die Kerweborscht-Spiele finden am Samstag ab 17 Uhr auf dem Festplatz statt. Teilnehmer sind Kerwevereine aus der Region, geboten werden Gegrilltes, Bier sowie alkoholfreie Getränke.

> 100-jähriges Bestehen feiert der Schützenverein am Samstag. Dazu lädt er von 14 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür im Schützenhaus, Luisenstraße 109, ein.

> Ein Neubürgertreff für den Ortsteil Mönchzell findet am Samstag statt. Eingeladen sind alle seit 2020 nach Mönchzell Hinzugezogenen. Nach einem Ortsrundgang gibt es einen Umtrunk. Treffpunkt für den Neubürgertreff ist der Emporensaal der Lobbachhalle, Im Unterbrühl 6. Los geht’s um 10.30 Uhr.

> Ein Einführungsgottesdienst für den neuen Hauptamtlichen des CVJM, Daniel Gruber, wird am Sonntag im CVJM-Zentrum gefeiert. Los geht es um 11 Uhr; wer beim anschließenden Grillen samt Sektempfang dabei sein möchte, wird um Anmeldung per E-Mail an office@cvjm-heidelberg.de gebeten.

Neckargemünd

> Altstadtfest für die ganze Bevölkerung wird am Samstag gefeiert. Geboten werden zahlreiche Info-, Mitmach- und Verkaufsstände. Zudem können sich Besucher über kulinarische Köstlichkeiten, bunte Auftritte und vieles mehr freuen. Das Bühnenprogramm auf dem Marktplatz startet um 13 Uhr mit der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Frank Volk, um 13.30 Uhr singt der katholische Kindergarten St. Ulrich, um 13.45 Uhr kann Zumba mitgetanzt werden, um 14.10 Uhr gibt es Mitmachlieder vom Kindergarten Rumpelstilzchen.

Ab 14.45 Uhr musiziert der Posaunenchor und danach um 15.20 Uhr wird zu dem Motto "Tänze aus 1001 Nacht" getanzt. Ab 15.35 Uhr tanzt die Allstyles-Gruppe und ab 15.45 Uhr kann erneut mitgesungen werden, während ab 16.20 Uhr die "Tänze aus 1001 Nacht" erneut vorgetragen werden.

Dann folgt der musikalische Ausklang: um 16.35 Uhr "gewürzte" Chormusik von Sound’n Pepper, ab 17.10 Uhr Bands der Musikschule, darauf folgt um 18.10 Uhr The Real-Razzle-Band, während die Band Pusch um 20 Uhr den Abschluss des Programms bildet.

> Zu einem Museumstag der offenen Tür lädt das Museum im Alten Rathaus am Samstag von 14 bis 17 Uhr ein. Dazu öffnet die Stadtbücherei im Erdgeschoss einen Bücherflohmarkt. Das Museum zeigt neben der Dauerausstellung zur Stadtgeschichte die Sonderschau "Sphäre" von Lotte Günther. Um 15 Uhr führt Armin Fenner durch die stadtgeschichtliche Sammlung. Die Verlosung zu einer Museumsrallye ist um 17 Uhr. Der Arbeitskreis Museum im Kulturverein lädt dazu ein.

> Eine Instrumentenrallye sowie Enseble- und Bühnenpräsentationen bietet der Tag der offen Tür der Musikschule im Rahmen des Altstadtfestes. Von 12 bis 15 Uhr können am Samstag im Prinz Carl die Schule erkundet und Instrumente ausprobiert werden.

> Ein Darts-Turnier findet am Samstag im Schützenhaus Mückenloch statt. Es wird im Modus "501 Double Out" gespielt, die Startgebühr beträgt fünf Euro. Anmeldungen sind beim veranstaltenden Mückenlocher Schützenverein Edelweiß per E-Mail an mueckenlocher@web.de möglich. Los geht’s um 15 Uhr.

> Open-Air Comedy mit vier unterschiedlichen Comedians gibt es am Samstag im Abona Beach. Vier laut Ankündigung aus Fernsehen und Internet bekannte Neulinge der modernen Stand-Up-Comedy treten ab 20 Uhr auf; jeder hat 20 Minuten Spielzeit. Einlass ist bereits ab 19 Uhr, ab dann ist auch die Abendkasse geöffnet.

> Das Reparatur-Café öffnet am Samstag im Alten Rathaus von 9.30 bis 12.30 Uhr zum letzten Mal vor den Sommerferien. Hier stehen verschiedene Fachleute zur Beratung oder Reparatur von kaputten oder funktionstüchtigen Geräten bereit.

> Eine öffentliche Führung des Kulturvereins durch die Altstadt findet am Sonntag die statt. Armin Fenner erzählt zum Thema "Stadt am Fluss" historische Fakten und unterhaltsame Anekdoten. Los geht’s um 11 Uhr am Hanfmarkt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

> Das Schwimmabzeichen Seepferdchen sowie der Deutsche Schwimmpass in Bronze und Silber werden am Sonntag im Freibad abgenommen. Die DLRG lädt dazu ein, zum Treffpunkt um 10 Uhr in den DLRG-Raum zu kommen.

> Zum Tag der offenen Tür lädt die Waldhilsbacher Feuerwehr am Sonntag ein. Ab 10 Uhr wird in der Schulstraße 25 unter anderem "Technik zum Anfassen" geboten.

> Ein Bläserquintett tritt am Sonntag im Rahmen der Klangraumkonzerte auf. Ab 18 Uhr wird im ökumenischen Kirchenzentrum Arche bei freiem Eintritt musiziert; Spenden werden erbeten.

> Eine Führung auf der Burg Dilsberg wird wieder am Sonntag angeboten. Wer die über 800 Jahre alte Ruine erkunden möchte, kommt um 15 Uhr zum Treffpunkt im Burginnenhof.

> "Begegnungen" heißt eine Ausstellung, durch die Fotograf Norbert Becke am Sonntag in der Villa Menzer führt. Der Autor kann über jedes der 74 ausgestellten Bilder aus zwölf Ländern etwas berichten.

Neckarsteinach

> Die Greiner Speed-Kerwe im Dorfgemeinschaftshaus Grein startet am Samstag um 14 Uhr. Neben Kaffee und Kuchen, gibt es Steaks vom Grill und Unterhaltung für Groß und Klein – darunter "Dosenschießen im Feuerwehr-Style" und das Nagelspiel für Anfänger sowie Geübte. Um 21 Uhr beginnt der Barbetrieb in der Löschbar.

> Sommerfest des Begegnungs-Cafés feiert der Arbeitskreis "Unterstützung für Flüchtlinge" am Sonntag im Dorfgemeinschaftshaus in Neckarhausen. Los geht’s um 15 Uhr.

Nußloch

> Der Hofflohmarkt von "Nußloch intakt" findet am Samstag von 11 bis 16 Uhr statt. Eine Übersicht aller Stände-Standorte gibt es im Internet unter www.flohmarkt.nussloch-intakt.de

> Zum Tag der offenen Tür lädt der katholische Kindergarten St. Josef am Samstag von 11 bis 16.30 Uhr ein. Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung in Haus und Garten der gesperrten Dreikönigsstraße statt, bei schlechtem Wetter in den Räumen des Kindergartens und im benachbarten Tagungshaus Sancta Maria.

> Einen Benefizlauf für den Nußlocher Kinderhilfsfond veranstaltet die Leichtathletikabteilung der SG Nußloch am Sonntag ab 9 Uhr. Eine Anmeldung erfolgt im Internet unter www.nusslocher-wiesenlauf.de, beim Marathonshop in der Badgasse 22 in Wiesloch oder vor Ort bis 30 Minuten vor dem Start am Tag der Veranstaltung.

Für den um 9 Uhr startenden Zehn-Kilometer-Lauf ist eine Gebühr von zehn Euro zu entrichten. Die fünf Kilometer-Läufer starten um 9.10 Uhr – hier kostet die Startgebühr acht Euro.

> Ein Gottesdienst im Steinbruch wird am Sonntag ab 11 Uhr gefeiert. Unter dem Motto "Stein. Bruch. Stücke" gestaltet Pfarrerin Alina Hufnagel mit Team und Regio-Posaunenchor den Gottesdienst, der bei schlechtem Wetter in der evangelischen Kirche stattfindet.

> Das Studio Art Chaos zeigt am Sonntag eine Ausstellung mit von Kindern gemalten und gestalteten Bildern. Von 10 bis 13 Uhr können die Werke bewundert werden.

Sandhausen

> Der Tag der offenen Tür des FC Sandhausen steht am Samstag ab 10 Uhr auf dem Plan. Die Besucher werden unter anderem mit einem Bambini- und einem Elfmeter-Turnier unterhalten. Letzteres startet um 15 Uhr. Zudem gibt es eine Fußball-Dartsscheibe, eine Aktionsbox und mehr.

> Der Anne-Frank-Kindergarten feiert am Samstag mit unterschiedlichen Aktionen für Kinder sein 40. Jubiläum. Die Veranstaltung startet um 12 Uhr mit einer Zaubershow, danach tritt die Kirchheimer Tanzgarde auf und es gibt unter anderem Kinderschminken.

Schönau

> Die Ausstellung "Wort. Bild. Poesie" mit Fotografien von Prof. Dr. Hans-Peter Schwöbel wird am Samstag in der Hühnerfautei eröffnet. Die Vernissage beginnt um 17 Uhr.

> Sein Lindenbaumfest feiert der MGV Singverein Freiheit am Sonntag rund um das Sängerheim in der Bahnhofstraße. Ab 11 Uhr gibt es Essen, Getränke und Musik vom Steinachtaler Akkordeonclub.

Spechbach

> Zum Freizeit-Boccia-Turnier lädt der TV Spechbach am Sonntag ein. Von 11 bis etwa 17 Uhr treten verschiedene Freizeitmannschaften auf dem TV-Gelände in der Hirtenstraße 41 gegeneinander an.

> Zur Tour de Heidelberg laden die Mofafreunde am Sonntag ein. Treffpunkt zur Ausfahrt ist um 11 Uhr auf dem Parkplatz in der Oberen Ringstraße 18.

Wiesenbach

> Tag der offenen Tür feiert die Feuerwehr am Sonntag in ihrem Feuerwehrhaus. Von 10.30 bis 17 Uhr werden Fahrzeuge ausgestellt, Vorführungen und ein Kinderprogramm werden geboten und vieles mehr.

> Eine Soirée der "Töne Wiesenbachs" findet am Sonntag ab 16 Uhr in der katholischen Kirche statt. Der Gesangverein Liederkranz 1886 lädt dazu ein, auch der "Mauermer Gsangsverei" und die "Swinging Panoramis" treten auf. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

> Ein Gottesdienst zur Ausstellung "Begegnungen" (vgl. unter "Neckargemünd") findet am Sonntag ab 9.30 Uhr in der evangelischen Kirche statt. Die Predigt hält Pfarrer Rudolf Atsma.

Wilhelmsfeld

> "Talent und Leidenschaft" heißt das Konzert, zu dem der Kirchen- und Kammermusikverein am Sonntag in den Bürgersaal einlädt. Ab 17 Uhr trägt der koreanische Chor "K-Lang" Lieder und Arien aus den vergangenen vier Jahrhunderten vor; der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.