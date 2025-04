Von Axel Sturm und Edda Nieber

Ladenburg-Neuzeilsheim. Starker Rauchgeruch lag am Dienstagmorgen in Ladenburg in der Luft. Die Bevölkerung wurde gegen 7 Uhr sogar aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Grund dafür war ein Scheunenbrand auf dem Hegehof in Neuzeilsheim, der für 500.000 Euro Sachschaden sorgte, wie die Polizei am Mittwoch danach mitteilte.

Das Gebäude war am frühen Dienstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten, Flammen und Rauch sah man schon von Weitem. Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden waren mit einem Großaufgebot vor Ort, rund 120 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Verletzt wurde niemand, auch ein Übergreifen auf das benachbarte Wohnhaus konnte verhindert werden.

Beim Eintreffen der Ladenburger Wehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Flammen und Rauch waren auch von Weitem zu sehen. Die Scheune ist komplett zerstört, der Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Foto: Priebe/RNZ

Um 5.15 Uhr ging der Notruf ein, schon fünf Minuten später war die Freiwillige Feuerwehr Ladenburg vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt stand die landwirtschaftliche Halle bereits in Vollbrand. Doch das Löschen gestaltete sich zunächst schwierig: Wie Einsatzleiter Markus Karlberger der RNZ berichtete, konnten die Kameraden keine gute Wasserversorgung aufbauen, weil ein Hydrant vor dem Hof nicht funktionierte.

Stattdessen legten sie Leitungen zu den Hydranten der benachbarten Höfe und nutzten Tanklöschfahrzeuge der dazu gerufenen Wehren. Das wichtigste Einsatzziel war, das an die brennende Halle angrenzende Wohnhaus vor den Flammen zu schützen.

Direkt neben der Scheune in einem Auslauf standen Esel, Rinder, Schafe und Lamas, die durch das beherzte Eingreifen von Einsatzkräften und Nachbarn schnell in Sicherheit auf eine andere Weide gebracht wurden. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Es gehe wohl in den sechsstelligen Bereich, sagte ein Sprecher der Polizei auf RNZ-Anfrage am Dienstag. Am Mittwoch schätzte die Polizei den Schaden dann auf 500.000 Euro. In der Scheune hätten sich nach jetzigen Erkenntnissen verschiedene Gerätschaften befunden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, so der Sprecher, man könne nichts ausschließen.

Zur Unterstützung kamen die Wehren aus Dossenheim, Edingen-Neckarhausen, Heddesheim, Ilvesheim, Schriesheim, Weinheim und Viernheim an den Einsatzort. Auch die Unterkreisführungsgruppe wurde alarmiert. Sie unterstützt die Einsatzleitung bei solch großen Einsätzen in der Koordination und Anforderung weiterer Kräfte.

Die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg besetzte während des Einsatzes die Ladenburger Wache. Auch das Deutsche Rote Kreuz aus mehreren umliegenden Gemeinden war zur Absicherung der Einsatzkräfte vor Ort.

Foto: PR-Video/aktuell

Den Brand hatten die Feuerwehrleute trotz der anfänglichen Schwierigkeiten schnell im Griff. Für Nachlöscharbeiten nutzten sie einen speziellen Schaum, der letzte Glutnester ersticken sollte. Nach über fünf Stunden war das Feuer gegen 7.30 Uhr gelöscht und der Einsatz wurde beendet.

Auch der Ladenburger Bürgermeister, Stefan Schmutz, machte sich ein Bild von der Lage. "Ich danke allen Einsatzkräften für die schnelle Hilfe. Am wichtigsten ist, dass Menschen und Tiere nicht zu Schaden kamen", sagte er. Die komplett abgebrannte Scheune war Anfang Februar Thema im Technischen Ausschuss. Sie sollte abgerissen und an gleicher Stelle ein Neubau errichtet werden. Geplant ist eine "Obstbau-Akademie" sowie ein gastronomischer Bereich in dem neuen Gebäude.

Der Hegehof ist wegen seines Hofladens, aber auch wegen seines Freizeitangebots eine beliebte Anlaufstelle für Familien. Überregional bekannt ist auch das Ladenburger Maislabyrinth. Eigentlich wollte der Betrieb am kommenden Donnerstag, 3. April, in die Saison starten und seine Verkaufsstellen wieder öffnen.

Auf seiner Internetseite hieß es nun: "Aufgrund des Großbrands werden sich die geplanten Öffnungstage leicht verschieben. Öffnungstage für den Pavillon und das Beerencafé an der Hofstelle werden zu gegebenem Zeitpunkt bekannt gegeben."

Produktion und Vermarktung seien nicht vom Brand betroffen. Weitere Auskünfte bekam die RNZ vom Hof auf Anfrage bislang nicht.

Ort des Geschehens

Update: Mittwoch, 2. April 2025, 14.15 Uhr