Wiesloch. (kbw) Es war ein botanisches Experiment der besonderen Art, wegen dem sich ein 31-Jähriger am Montag vor dem Amtsgericht in Wiesloch verantworten musste: Zwölf Cannabispflanzen soll er in seinem Elternhaus gezogen haben. Bei einer Hausdurchsuchung habe die Polizei insgesamt 833 Gramm von dem berauschenden Kraut gefunden, hieß es in der Anklage, davon 470 Gramm an den Pflanzen, den

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote