Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Der Altar war mit Blumengirlanden und Blüten dekoriert, Kerzen funkelten darauf: Der deutsch-indische Freundeskreis Walldorf hat im evangelischen Gemeindehaus das bedeutende Fest Ugadi gefeiert. Ugadi ist der Neujahrstag des hinduistischen Kalenders in den indischen Bundesstaaten Andhra Pradesh, Telangana und Karnataka und fällt meist in den März oder April des gregorianischen Kalenders. Der Tag ist abhängig von der Position des Mondes.

"Ugadi hat eine enorme Bedeutung für uns", sagte Ashwin Yeddula, der Vorsitzende des deutsch-indischen Freundeskreises. Auch Bürgermeister Matthias Renschler war unter den Gästen und wünschte allen ein "Happy Ugadi". Es sei eine Ehre für ihn, dabei zu sein, sagte Renschler.

Beim Neujahrsfest wurden Schüler geehrt, die sechs Jahre lang die indische Sprache Telugu lernten. Foto: A. Dorn

Der Name Ugadi leitet sich von den Wörtern "Yuga" für das Alter oder Zeitalter und "adi", das wiederum für "Anfang" steht. Zelebriert wird der Tag ähnlich einem Festival mit Familie und Freunden sowie Aufführungen. Den Ugadi-Tag im evangelischen Gemeindehaus hatte die Telugu-Sprachabteilung des Walldorfer Freundeskreises organisiert, maßgeblich verantwortlich dafür war Pavan Cherukumilli. Telugu ist eine Sprache, die von etwa 81 Millionen Menschen in Südindien gesprochen wird.

Die indischen Mitbürger waren festlich gekleidet, Frauen und Mädchen trugen das traditionelle Kleidungsstück Sari in schimmernden Farben und reichlich Schmuck, auch die Männer waren traditionell gekleidet. Den ganzen Tag über gab es verschiedene Aufführungen, Tänze sorgten für Begeisterung und es gab Theaterstücke sowie Musik- und Gesangsdarbietungen.

Ein "Happy Ugadi"-Schild zierte das Gemeindehaus und machte Laune. Am Ugadi-Tag zieren in Indien Blüten zahlreiche Türen und Pforten, Geschenke werden ausgetauscht und neue Kleidung gekauft. Die Armen werden mit Gaben bedacht und es gibt spezielle Speisen an dem Tag.

Auch im evangelischen Gemeindehaus gab es indische Speisen, darunter waren Pacchadi, ein festliches Essen mit vielen Geschmacksrichtungen, Poornam (frittierte Reisbällchen mit Trockenfrüchten), Reis oder Pappu, welches eine Speise aus Hülsenfrüchten wie Linsen, Kichererbsen und Bohnen ist.

Im Laufe des Mittags wurden fünf Schüler gewürdigt, die sechs Jahre lang jeden Samstag in ihrer Freizeit die Heimatsprache Telugu gelernt hatten, damit sie sich mit ihren Verwandten in Indien unterhalten können. Zwar können viele Familienmitglieder in Indien englisch, wenn man aber die Heimatsprache miteinander spricht, gibt es ein ganz anderes Gefühl der Verbundenheit untereinander.

Ausgezeichnet wurden die Absolventen, die unter Obhut von Pavlan Cherukumilli standen, von Ashwin Yeddula und Bürgermeister Matthias Renschler. Sie bekamen einen Absolventen-Hut, eine Stele und dazu noch jede Menge Applaus.