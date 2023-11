Von Sabrina Lehr

Leimen. Überraschung am Freitagabend: Leimen hat einen weiteren Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 24. März. John Ehret bewirbt sich um die Nachfolge von Hans D. Reinwald, der wie berichtet nicht mehr antritt. Am Freitagabend gab der Bürgermeister von Mauer seine Kandidatur bekannt. Damit ist der 52-Jährige zweiter Bewerber um die Rathausspitze der Großen Kreisstadt. Wie berichtet hat auch die amtierende Bürgermeisterin von Leimen, Claudia Felden, ihren Hut in den Ring geworfen.

"Ich bin schon lange Zeit mit dem Gedanken schwanger gegangen", sagte Ehret im Gespräch mit der RNZ. Seit Mai bereits kursiere sein Name gerüchtehalber in Kombination mit der OB-Wahl. Viele Menschen – auch Entscheidungsträger – hätten ihn gebeten, in Leimen anzutreten. Dass Hans D. Reinwald im Oktober verkündete, nicht mehr zur Wiederwahl antreten zu wollen, habe "die Entscheidung einfacher gemacht". Endgültig gefallen sei sein Entschluss aber erst in dieser Woche.

"In Mauer läuft es sehr gut aus meiner Sicht", betonte Ehret, der seit elf Jahren Bürgermeister in der Gemeinde ist und 2020 wiedergewählt wurde. "Dann denkt man schon darüber nach, dass man Lust auf etwas Neues, etwas Größeres hat." In Gesprächen habe er zudem in Leimen einen "Wunsch nach Veränderung in der jetzigen politischen Struktur" gespürt.

John Ehret ist neben seinem Amt als Mauermer Bürgermeister seit 2014 Mitglied des Kreistags des Rhein-Neckar-Kreises. Seit 2020 ist er dort stellvertretender Vorsitzender der Freie-Wähler-Fraktion. Mitglied der Wählervereinigung ist der Vater einer 16-jährigen Tochter aber nicht. Im Kreistag ist er gewissermaßen Kollege seiner Mitbewerberin Claudia Felden, die Vorsitzende der FDP-Fraktion ist und die Ehret bereits über seine Kandidatur informiert hat. In Leimen tritt der Mauermer als unabhängiger Bewerber an. Vor seiner politischen Laufbahn arbeitete er als Kriminalkommissar beim Bundeskriminalamt.

Die politischen Entwicklungen in Leimen beobachtet der 52-Jährige bereits seit Jahren. "Ich habe natürlich mitgekriegt, dass es dort im Moment chaotisch ist", meinte er mit Blick auf "kommunalpolitische Baustellen" wie etwa den "Treffpunkt Leimen". Dies sowie die "momentane Perspektivlosigkeit bei anderen Projekten", das "geschwundene Sicherheitsempfinden der Bevölkerung" sowie andere kommunale Felder wie Klimawandel, Flüchtlingssituation, Kinderbetreuung oder Digitalisierung sieht er als Aufgaben, die er mit seinem "zielorientierten Politikstil" in Zusammenarbeit mit Verwaltung und Gemeinderat angehen will.

Für den Wahlkampf parallel zu seiner Tätigkeit an der Rathausspitze der 4000-Einwohner-Gemeinde im Elsenztal will Ehret Urlaubstage und Wochenenden verwenden, um in Leimen präsent zu sein. Ein Umzug dorthin im Falle seiner Wahl als OB komme zumindest unmittelbar nicht in Frage: Ehrets Tochter macht 2025 Abitur. Erst danach sei ein Umzug näher in Richtung möglicher Arbeitsstätte denkbar.

Und für den Fall, dass Ehret, der als erster schwarzer Bürgermeister Deutschlands gilt, in Leimen nicht gewählt wird? "Dann bleibe ich Bürgermeister in Mauer", betonte er und ergänzte: "Ich hoffe, dass die Mauermer Bürgerschaft Verständnis für einen Wechsel und für diesen Schritt hat." Den dortigen Gemeinderat wollte er persönlich über seine OB-Kandidatur informieren.

Update: Freitag, 17. November 2023, 20.20 Uhr