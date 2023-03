Bergstraße-Neckar. (hö) Das Regierungspräsidium Karlsruhe wird noch in diesem Jahr etliche Bundes- und Landstraßen – denn für diese ist es bei der Unterhaltung zuständig – in größerem Umfang sanieren, darunter auch in der Region. Unter den Projekten, die die Behörde veröffentlichte, gibt es nur ein Neubauprojekt: die Neckarbrücke bei Neckarhausen samt dem Neubau der L597 zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Ladenburg: mit 55 Millionen Euro Kosten der mit Abstand größte Brocken für das Regierungspräsidium (wenn auch auf sieben Jahre bis 2026 gesehen). Aktuell wird hier an der Grundwasserwanne und an der Wirtschaftswegbrücke gearbeitet. Doch der eindeutige Schwerpunkt ist die Sanierung der Fahrbahndecken. Hier eine Übersicht der vier kommenden Baustellen:

> B3 zwischen Schriesheim und Leutershausen: Hier sollen auf einer Länge von 1,5 Kilometern (und für etwa eine Million Euro) nicht nur die Fahrbahndecke, sondern auch der Radweg neu gemacht werden. Beginn ist im zweiten und Ende im dritten Quartal. In einem Pilotprojekt wird hier erstmals mit temperaturabgesenktem Walzasphalt gearbeitet.

Der muss deutlich weniger erhitzt werden – bis zu 30 Grad – als der übliche Gussasphalt, der meist mit über 200 Grad verarbeitet wird. Dieses neue Verfahren gilt als relativ umweltschonend – da weniger Emissionen entstehen und weniger Energie verbraucht wird. Der Belag soll zugleich leichter zu verarbeiten und auch dauerhafter sein als Gussasphalt.

> L536 zwischen Branichtunnel und Wilhelmsfeld: Zunächst soll ab dem zweiten Quartal ein Hang (in der ersten Kurve nach dem Altenbacher Abzweig) gegen Steinschlag gesichert werden; im dritten und vierten Quartal wird dann die Fahrbahndecke auf sechs Kilometern vom Tunnelende bis zum Ortseingang Wilhelmsfeld neu aufgebaut (Gesamtkosten: zwei Millionen Euro). Die Arbeiten sollen im vierten Quartal beendet sein.

> B3 im Weinheimer Norden: Von der Abfahrt der B38 am Saukopftunnel bis zum nördlichen Weinheimer Stadteingang wird auf einem Kilometer Länge an der Fahrbahn gearbeitet. Außerdem wird eine Brücke instand gesetzt. Die Arbeiten sollen im zweiten Quartal beginnen und kosten 550.000 Euro.

> B38 von der Kreuzung zur Westtangente bis zum Autobahnkreuz: Nachdem im letzten Jahr aufwändig das Stück zwischen dem Saukopftunnel und der Kreuzung "Automeile"/Westtangente erneuert worden war, geht es nun mit der Reststrecke bis zum Autobahnkreuz weiter: Auf 3,1 Kilometern wird im dritten und vierten Quartal für 1,7 Millionen Euro ein neuer Fahrbahnbelag eingebaut.