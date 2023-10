Festumzug erzeugte Sommergefühle in Lützelsachsen

Von Meike Paul

Weinheim-Lützelsachsen. Mit großem Durst und noch größerem Freudestrahlen erwarteten am Sonntagmittag die Besucher des Bergsträßer Winzerfests den Festtagsumzug. Unzählige Menschen säumten den Wegesrand, das Weinglas fest im Würgegriff. Die edlen Tropfen, sie sollten bei sommerlichen Temperaturen in Strömen fließen und das Gefühl von Urlaub auch noch am