Von Max Rieser

Ladenburg. Als der Ehemann von Annegret Dehlfing am 16. September 2022 starb, begann für die 79-jährige Ladenburgerin nicht nur die Zeit der Trauer und des Abschiednehmens von ihrem Partner. Es war auch der Anfang einer nicht enden wollenden Odyssee in dieser ohnehin düsteren Zeit, bis sie in dieser Woche endlich ihre Witwenrente ausgezahlt bekam.