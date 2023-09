Rauenberg. (aham) Rauenberg ist einer der wenigen Orte, deren Name genau das bedeutet, was er verspricht: nämlich rauer Berg. "Rau bezieht sich in diesem Falle auf den Bewuchs", erklärt Wolfgang Rößler, seines Zeichens RNZ-Mitarbeiter, Leiter des Winzermuseums und Mitautor des Buchs "Rauenberg – Aus mehr als 700 Jahren Geschichte". Der Berg war einst so dicht und wild bewachsen, dass man ihn

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote