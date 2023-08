Unterhof. (arb) Über einen Zeitraum von 700 Jahren lebten in Unterhof nie mehr als drei Familien. In Chroniken wird aus dem Jahr 860 bereits ein Hof mit dem Namen "Hiltdibrandeshusun" (Hildebrandshausen) erwähnt, der an derselben Stelle gewesen sein soll. Ob Unterhof aus diesem Hof entstand, lässt sich jedoch Harald Gomille zufolge nicht belegen. In einer Steuerliste des speyerischen

