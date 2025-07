Bammental. (pm/RZN) Die Fahrbahnsanierung der Landesstraße L600 zwischen Gaiberg und Bammental verläuft planmäßig, so das Fazit des Rhein-Neckar-Kreises. Der erste Bauabschnitt soll bis Freitag, 11. Juli, abgeschlossen sein. Ab Sonntag, 13. Juli, wird die Verkehrssicherung umgebaut, damit am Montag, 14. Juli, der zweite Bauabschnitt beginnen kann, teilt das Landratsamt mit.

In diesem Zusammenhang wird die L600 in Bammental ab dem Knotenpunkt Hauptstraße/Fischersberg bis zur Zufahrt Waldfriedhof voll gesperrt. Ab Sonntagmittag (14 Uhr) ist der Waldfriedhof nur noch über Gaiberg erreichbar. Die Durchfahrt von Gaiberg in Richtung Bammental bleibt weiterhin nicht möglich. Die überörtliche Umleitung über Gauangelloch und den "Lautenschläger-Kreisel" bleibt bestehen und ist ausgeschildert. Der ÖPNV ist nicht betroffen.

Die Bauarbeiten umfassen das Abfräsen der schadhaften Fahrbahndecke, den Einbau von neuem Asphalt, den Austausch der Schutzplanken sowie die neue Fahrbahnmarkierung. Die Arbeiten sollen bis Freitag, 25. Juli, abgeschlossen sein. Ziel ist die Freigabe der Strecke pünktlich zum Naturparkmarkt am 27. Juli in Gaiberg.

Das Amt für Straßen- und Radwegebau bittet alle Verkehrsteilnehmenden weiterhin um Verständnis, Rücksicht und angepasste Fahrweise während der Bauzeit.