Donnerstag, 07. August 2025

Plus Bammental/Gaiberg

Auf der L600 kann man wieder den Berg rauf- und runterfahren

Nach dreimaliger Verlängerung der Sperre ist die Landesstraße wieder durchgehend befahrbar.

07.08.2025 UPDATE: 07.08.2025 19:48 Uhr 1 Minute, 46 Sekunden
Freie Fahrt heißt es wieder auf der L 600 (hier nach dem Abzweig von Bammentals Hauptstraße): Die Sanierung ist abgeschlossen. Foto: Alex

Bammental/Gaiberg. (fhs) Gelbgrün unterlegt ist der Jubelruf auf der Facebook-Seite von Gaiberg am Donnerstagmittag: "L600 ist wieder offen".

Um 7.30 Uhr hatte ein anderer Social-Media-Nutzer noch notiert: "Noch gesperrt". Aber zur Mittagszeit hatten die Mitarbeiter der Kreisstraßenmeisterei die letzten Absperrelemente beseitigt. Ab da konnten die Autofahrer wieder von Bammental aus

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
