Auf der L600 kann man wieder den Berg rauf- und runterfahren
Nach dreimaliger Verlängerung der Sperre ist die Landesstraße wieder durchgehend befahrbar.
Bammental/Gaiberg. (fhs) Gelbgrün unterlegt ist der Jubelruf auf der Facebook-Seite von Gaiberg am Donnerstagmittag: "L600 ist wieder offen".
Um 7.30 Uhr hatte ein anderer Social-Media-Nutzer noch notiert: "Noch gesperrt". Aber zur Mittagszeit hatten die Mitarbeiter der Kreisstraßenmeisterei die letzten Absperrelemente beseitigt. Ab da konnten die Autofahrer wieder von Bammental aus
