Bammental. (bmi) Neues Jahr, altes Problem: Die Bammentaler Ortsdurchfahrt ist weiterhin gesperrt, die Baustelle an der Eisenbahnbrücke in der Hauptstraße besteht – und bleibt es auch noch eine Weile. Wie eine Sprecherin der Deutsche Bahn AG (DB) auf Nachfrage berichtet, wurde die Straßensperrung an diesem Abschnitt der Landesstraße 600 (L 600) ein zweites Mal verlängert, nun bis Ende Januar.

Seit Oktober modernisiert die DB ihre Eisenbahnbrücke über der Hauptstraße, die seither vollgesperrt ist – zumindest ein "Fußgänger-Durchgang‘‘ wurde auf einer Seite eingerichtet. Hierbei werden für rund 715.000 Euro der Korrosionsschutz der Walzträger erneuert sowie Betonoberflächen und Mauerwerk der Brücke saniert. Für die dringend notwendigen Instandsetzungsarbeiten waren zunächst zwei Monate angesetzt, der 7. Dezember als Baustellenende anvisiert.

Anfang Dezember hieß es dann auf Nachfrage: "Die Entfernung der Vegetation von den Brückenwänden hat ergeben, dass das Mauerwerk einer umfangreicheren Instandhaltung bedarf." Für die Fertigstellung war damals Anfang Januar in Aussicht gestellt, ein genauer Termin nicht genannt worden, da "die Arbeiten für die Brückenmodernisierung maßgeblich von der Witterung abhängig" seien.

"Leider waren die letzten Wochen von Dauerregen, Minusgraden und Schneefällen geprägt", teilte nun eine Bahnsprecherin mit. "Die Straßensperrung wurde daher bis Ende Januar verlängert", heißt es weiter. Wieder einmal geht also eine größere Straßenbaumaßnahme in die Verlängerung. Ein Zustand, an den sich die von Baustellen und Sperrungen geplagten Bammentaler in den vergangenen Jahren fast schon gewöhnt haben...