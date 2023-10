Von Nicolas Lewe

Bammental. Die gute Nachricht lautet: "Die Bauarbeiten sind planmäßig angelaufen." Das bestätigte Bürgermeister Holger Karl am Freitag auf Nachfrage der RNZ. Bis voraussichtlich 7. Dezember führt die Deutsche Bahn AG dringend notwendige Instandsetzungsarbeiten im Bereich der Eisenbahnbrücke in der Hauptstraße durch. Laut einer Mitteilung der DB Netz AG sollen im Rahmen dieser Sanierung der Korrosionsschutz der Walzträger erneuert sowie die Längsfuge, die Betonoberflächen und das Mauerwerk saniert werden. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass es zeitweise "lärmintensiv" werden kann.

Die schlechte Nachricht für den motorisierten Verkehr: Eine durchgehende Sperrung beider Fahrspuren der Straße sowie der Gehwege unterhalb der Brücke war unumgänglich. Immerhin ein ,,Fußgänger-Durchgang‘‘ wurde unterhalb der Brücke eingerichtet.

"Wir sind bemüht, die aus den Bauarbeiten und dem Einsatz von Maschinen resultierenden Störungen so gering wie möglich zu halten", verspricht die DB Netz AG. Baulärm und auch die Verkehrsbeeinträchtigungen ließen sich leider bei derart umfangreichen Arbeiten nicht ausschließen. "Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns vorab für die entstehenden Unannehmlichkeiten", formuliert es der für den Regionalbereich Südwest zuständige DB-Netze-Sprecher Samuel Mirza.

Dass diesbezüglich in den ersten Tagen der Baustelle und der damit einhergehenden Vollsperrung noch nicht alles komplett reibungslos gelaufen ist, liegt laut Rathauschef Holger Karl in der Natur der Sache: "Es wird noch ein paar Tage dauern, bis es sich einpendelt", meint er mit Blick auf den Verkehr und die Nutzung der Umleitungsstrecken. Es sei eben eine Durchgangsstraße und insbesondere Ortsunkundige hätten damit am Anfang ihre Probleme.

Entsprechend rege sei in den vergangenen Tagen seit dem Baubeginn am Montag noch der Verkehr in der Hauptstraße gewesen. Auch wenn es in diesem Fall eben keine Baustelle der Gemeinde ist, seien es doch diese und ihre Bürger, welche die Hauptlast der Auswirkungen zu spüren bekommen. Dass die geplante Fertigstellung der Arbeiten bis zum 7. Dezember eingehalten wird, bezeichnet der Bürgermeister als "wünschenswert". Mit Blick auf die kalte Jahreszeit hofft er, dass zum Erreichen dieses Ziels die Witterung mitspielt. Zumindest Schnee und Eis sind bei den aktuellen Temperaturen noch kein Thema.