Bammental. (bmi) Es geht aufwärts – im wahrsten Sinne des Wortes. Seit Mittwoch ist nun auch der Aufzug am Gleis 1 am Bammentaler Bahnhof wieder intakt. Damit hat eine über zwei Monate lange Ausfallzeit nun ihr Ende genommen und auch die Züge in Richtung Heidelberg sind wieder barrierefrei erreichbar.

Der Weg dahin war allerdings eine Odyssee. "Der Aufzug fährt wieder", hatte die