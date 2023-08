Rauenberg. (tt) Rauenberg ist eine von sieben Kommunen, die in diesem Jahr mit der "Goldenen Wildbiene" ausgezeichnet werden. Damit würdigt das Landesverkehrsministerium das "herausragende Engagement für die Stärkung der biologischen Vielfalt" entlang der Straßen und auf Verkehrsinseln. Rauenbergs Umweltbeauftragte Jacqueline Geiger hat am Kreisel von Schönbornstraße und Dielheimer Straße – zusammen mit dem Kinderhaus Märzwiesen, das sich direkt gegenüber befindet – eine rund 350 Quadratmeter große Fläche zur Wildbienenwiese umfunktioniert.

"Die Fläche wurde vorher als Lager für den Ausbau des Angelbachs genutzt und hätte neu angelegt werden müssen", berichtet Geiger im Gespräch mit der RNZ. In Absprache habe sie dort einheimisches Saatgut verwendet, die Pflanzen bieten später Insekten ausreichend Nahrung. Zusammen mit den Kindern aus dem Kinderhaus habe sie die Fläche angelegt: "Die Kinder haben beim Walzen und Wässern geholfen und waren sehr begeistert", berichtet Geiger. Mit dem Projekt sollen die Kindergartenkinder mehr Bezug zur Natur bekommen.

Wenn es nach Geiger geht, ist die Fläche, für die die Stadt nun ausgezeichnet wird, nur ein Pilotprojekt: "Ich möchte das Stück für Stück ausweiten." Sie möchte dafür auf die anderen Kindergärten und Schulen in der Stadt zugehen. "Denn es gibt noch so viele Flächen, die man zu Blühwiesen umwandeln könnte", sagt Geiger. Und sie bieten nicht nur Wildbienen und Insekten Nahrung, die Blühwiesen sind auch für die Gemeinde interessant: "Der Pflegeaufwand ist deutlich geringer", so Geiger.

Das Landesverkehrsministerium hat den Wettbewerb bereits zum fünften Mal ausgeschrieben. "Das primäre Ziel des Wettbewerbs ist es, ein öffentlichkeitswirksames Zeichen für den Erhalt der biologischen Vielfalt zu setzen und das Potenzial straßenbegleitender Flächen für den Insektenschutz aufzuzeigen", erklärt ein Sprecher des Ministeriums. Insbesondere durch die Verwendung heimischer Wildpflanzen könnten geeignete Nahrungsquellen und Nistplätze auch für seltene, spezialisierte Insekten geschaffen werden. Die Gewinner wurden von einer Fachjury aus Vertretern des Landesnaturschutzverbandes, des BUND, des Nabu sowie Experten von der Hochschule Nürtingen-Geislingen und des Verkehrsministeriums ausgewählt.

"Die Bewerbung der Stadt Rauenberg zeichnet sich besonders durch ihr zusätzliches Engagement aus. Vor allem im Hinblick auf die Umweltbildung – was eines der wesentlichen Ziele des Wettbewerbs ist – hat sich die Umweltbeauftragte stark engagiert", hebt der Sprecher hervor. So seien bei der Bodenbearbeitung die Steine von den Kindern herausgesammelt und ein Insektenquartier gebastelt worden.

"Aber auch aus fachlicher Sicht hat die ausgewählte Fläche der Stadt durch ein stimmiges Konzept überzeugt", so der Sprecher. Sowohl die fachliche Expertise als auch die verwendete Saatgutmischung haben von der Fachjury eine hohe Punktzahl erhalten – auch wenn die Fläche im Vergleich zu den anderen Bewerbungen eher zu den kleineren zähle.