Region Heidelberg. (bmi) Der, der den Mantel mit einem Bettler teilte und diesen vor dem Kältetod bewahrte: Der Heilige Martin ist dieser Tage in aller Munde. Rund um den Sankt-Martins-Tag am Montag, 11. November, finden auch in den Orten der Region rund um Heidelberg wieder die traditionellen Umzüge statt – samt Pferd, Laternen, Liedern und Martinsmännchen. Los geht’s am morgigen Donnerstag in Gauangelloch.

Hierzu, wie zu allen weiteren Umzügen, gibt die RNZ eine Übersicht:

Bammental

Am Sankt-Martins-Tag selbst geht es in der Elsenztalgemeinde mit Laternen und Liedgut durch den Ort. Aufstellung ist am Montag, 11. November, um 17.45 Uhr hinter der evangelischen Kirche. Von dort aus geht es ab 18 Uhr durch die Friedhof- und Schwimmbadstraße zum Sportgelände des FC Victoria.

Hier warten auf die Kinder Martinsmännchen und das Martinsspiel, das diesmal die Klasse 3b der Elsenztalschule aufführt. Ansonsten sind neben Gemeinde und Kulturring als Veranstalter auch die Feuerwehr samt Kapelle, FC, MW Music sowie die Familie Hoffmann beteiligt, die St. Martin und Pferd stellt.

Dossenheim

Die katholische junge Gemeinde (KJG) organisiert federführend den Zug durch die Bergstraßengemeinde am Samstag, 9. November. Bunte Laternen samt textsicherer Träger sind um 17.30 Uhr am Augustinusheim gefragt. Dort in der Wilhelmstraße auf Höhe des katholischen Kindergartens geht es durch den alten Ortskern zum Kronenburger Hof. Hier wird das Martinsspiel aufgeführt und es werden die Martinsmännchen verteilt.

Eppelheim

Die Kindergartenkinder führen den Martinszug durch das ehemalige Maurerdorf am Montag, 11. November, an. Um 17.30 Uhr erfolgt dafür die Aufstellung in der Schulstraße. Die weiteren Zugteilnehmer reihen sich südlich der Schillerstraße neben dem Schulgebäude der Theodor-Heuss-Schule ein.

Dann geht es über die Bürgermeister-Jäger- in die Wasserturm- und Schillerstraße auf den Hof der Theodor-Heuss-Schule. Dort wird die Martinslegende gespielt und gemeinsam gesungen.

Gaiberg

Der Waldrand ist der Start, die Neue Ortsmitte das Ziel des Martinszug am Montag, 11. November. Treffpunkt für den Abmarsch ist um 18 Uhr am Bärenbrunnen, von wo es über die Hauptstraße zum Rathausplatz geht. Dort am Schulhof verteilen Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel und Gemeinderäte die Martinsmännchen.

Heiligkreuzsteinach

Der Laternenumzug zu St. Martin findet am Montag, 11. November, statt unter Mitwirkung von Gemeinde, Musikverein Trachtenkapelle, Kinder- und Jugendförderwerk, Feuerwehr samt Jugend und Grundschule. Um 18 Uhr geht es vom ehemaligen Steinachblick aus mit Lichtern und Tönen des Musikvereins durch den Ort – dort auf Höhe der Hüttengasse 33 erfolgt ab 17.45 Uhr die Aufstellung. Danach gibt es eine Aufführung von Dritt- und Viertklässlern, ehe die Teilnehmer neben Martinsbrezeln auch Würstchen sowie Kinderpunsch und Glühwein erwarten.

Leimen

> In Leimen-Mitte werden am Samstag, 16. November, "Ich geh mit meiner Laterne" und weitere Klassiker angestimmt. Die Aufstellung für den von Stadt und Gemeinderat organisierten Martinszug erfolgt in der Tinqueux-Allee zwischen Freibadparkplatz und Otto-Graf-Realschule. Von dort geht es über Weidweg, Hirtenwiesen- Nußlocher und Rathausstraße zum Neuen Rathaus, wo sich der Zug schließlich auflöst.

> In St. Ilgen erfolgt der Zug am Sankt-Martins-Tag, 11. November. Um 18 Uhr geht es mit Start am Pestalozzi-Kindergarten von der Pestalozzi- in die Weber-, über die Siedler- in die Theodor-Heuss-Straße und in den Schußgarten. Zurück in der Pestalozzistraße am Kindergarten erfolgt die Auflösung und es gibt Martinsmännchen.

> In Gauangelloch ist es schon am morgigen Donnerstag, 7. November, so weit: Der Martinszug steigt mit Aufstellung und Auflösung des Zuges am Friedrich-Fröbel-Kindergarten. Um 18 Uhr geht es vom Hanfackerweg über die Ochsenbacher Straße durch den Diamant-, Türkis-, Rubin- und wieder Diamantweg in die Ochsenbacher Straße zurück zum Ausgangspunkt – hier warten die Martinsmännchen.

Lobbach

Nach Lobenfeld im vergangenen Jahr ist diesmal wieder Waldwimmersbach an der Reihe: Hier findet am Montag, 11. November, der Lobbacher Martinszug statt. Hierfür erfolgt um 18 Uhr die Aufstellung im Ostring, von dem aus es über die Haager Straße/L 530 über die Straße "Unterer Igel" zur Schulstraße geht.

An der dortigen Schule findet der Abschluss des rund einstündigen Spektakels statt – hier serviert der Elternbeirat der Grundschule heiße Würstchen sowie warme und kalte Getränke, für die eigene Tassen mitgebracht werden sollen.

Mauer

Kinder, Eltern und Großeltern sind in der Elsenztalgemeinde traditionell am Montag, 11. November, gefragt: Dann steht der Martinsumzug an. Dessen Aufstellung erfolgt um 17.30 Uhr in der Schützenstraße/Ecke Im Winkel. In Begleitung der Feuerwehr geht es durch die Schützen- über die Bahnhof- und weiter durch die Kirchenstraße. Am Hof der Norbert-Preiß-Schule verteilen die Gemeinderäte Martinsmännchen an die Kinder, ehe die Jugendabteilung der SG Viktoria zu Glühwein und Kinderpunsch einlädt.

Meckesheim

> Im Kernort Meckesheim geht es am Montag, 11. November, um 18.30 Uhr mit Lichtlein und Liedchen wie "Sankt Martin" oder "Ich geh’ mit meiner Laterne" durch den Ort. Die Aufstellung an der katholischen Kirche steht bereits um 18 Uhr an. Vor dem Abmarsch tragen die Vorschulkinder der beiden Meckesheimer Kindergärten ein Lied vor. Dann geht es via Schul-, Eschelbronner, Friedrich- und Professor-Kehrer-Straße in die Steingasse.

Vorbei am Alla-hopp-Spielplatz geht es zurück zum Parkplatz an der katholischen Kirche. Hier erfolgt nach kleinem Programm und Ausgabe der Martinsmännchen ein "gemütliches Beisammensein am Martinsfeuer" bei Glühwein, Punsch, heißen Würstchen und Muffins. Eltern und Förderverein der Karl-Bühler-Schule bewirten, Besucher sollen eigene Tassen mitbringen.

> In Mönchzell werden ebenfalls am Montag, 11. November, Stücke wie "Durch die Straßen auf und nieder" oder "Ein bisschen so wie Martin" durch die Straßen hallen. Eine Stunde früher als im Hauptort erfolgt die Aufstellung hier um 17 Uhr im Schulhof der Grundschule – samt Einstimmung durch die Viertklässler und Kindergartenkinder.

Danach geht es gegen 17.30 Uhr über die Haupt- und Weihergarten- sowie die Friedhof- zurück in die Hauptstraße und zur Ortsmitte durch die Mühlstraße bis zum Vorplatz der Lobbachhalle. Hier werden weitere Martinslieder gesungen und die Martinsmännchen verteilt. Anschließend sorgen die Eltern der Grundschüler für gemütliches Beisammensein samt heißen Würstchen, Glühwein und Kinderpunsch – eigene Tassen sind hier gefragt.

Neckargemünd

> In der Kernstadt geht es am Dienstag, 12. November, beim Martinszug in eine neue Richtung: Der Zugweg wurde umgedreht. So ist der Menzerpark diesmal Start statt Ziel – los geht’s hier um 18.15 Uhr mit der Martinsgeschichte. Dann führt der Laternenzug in Begleitung der Trachtenkapelle Dilsberg über die Julius-Menzer-, die Haupt- und die Bahnhofstraße über den Elsenzweg unter die Friedensbrücke. Im Festzelt des Bohrermarkts folgt eine Überraschung für die Kinder, die sich am Familientag zudem über ermäßigte Preise bei den Fahrgeschäften freuen dürfen.

> In Dilsberg müssen sich die Kinder besonders lang gedulden: Hier steigt der Martinszug erst am Montag, 18. November. Abmarsch am Turnplatz der Tuchbleiche ist um 18.30 Uhr. Von hier geht es durch die Straße "Vor dem Tor", durch Untere und Obere Straße in den Burghofweg zum Rathaus. Veranstalter sind die Ortsverwaltung, der Musikverein Dilsberg sowie die Grundschule Dilsberg-Mückenloch.

> In Mückenloch laden Ortsverwaltung, Ortschaftsrat und Vereine am Montag, 11. November, zum Martinszug. Aufstellung ist um 18.30 Uhr am Dorfplatz, von wo es über die Tal-, die Friedhof- und die Park- zurück zur Talstraße und zum Dorfplatz geht. Für das leibliche Wohl ist dank der Jugendfeuerwehr gesorgt.

> In Waldhilsbach rufen Ortsverwaltung und Ortschaftsrat zum Martinszug am Montag, 11. November, zur Aufstellung in die Gaiberger Straße. Auf Höhe der Hausnummer 2 geht es um 17.30 Uhr los. Lichter und Lieder führen die Teilnehmer über die Schulstraße in den Erdgrubenweg, wo sich der Zug am Sportplatz auflöst.

Neckarsteinach

> In der Kernstadt finden sich Laternen samt Träger am Sonntag, 10. November, um 17 Uhr vor der katholischen Kirche zusammen. Dort spielt ein Ensemble von evangelischem Bläserchor und Musikfreunden auf – Texte der intonierten Lieder sind an der Kirchenwand lesbar.

Dann starten St. Martin, Bettler und Pferd gefolgt von den Pfadfindern und ihrer großen Martinslaterne, woran sich viele Kinder und Eltern anschließen. Am Neckar wird kurz Halt gemacht, ehe es zurück zur katholischen Kirche geht, wo auch der Abschluss stattfindet.

> In Darsberg sind selbst gebastelte Laternen schon am Freitag, 8. November, gefragt. Der Sportverein und die Feuerwehr wollen "die schönsten St. Martinslieder singen und St. Martin feiern". Start ist um 18 Uhr am Roten Platz, ehe der Tross mit St. Martin hoch zu Ross und in Begleitung der Musikfreunde loszieht. Zurück am Dorfplatz lädt die Kita Abenteuerland zu Martinsbrezeln, Kinderpunsch, Glühwein und heißen Würstchen.

Nußloch

Heimatverein und Gemeinde laden zum Martinszug am Montag, 11. November. Am Haupteingang der Schillerschule stellen sich die Teilnehmer um 18 Uhr auf, ehe sie sich auf den Weg machen: über Dreikönig-, Goethe-, Burg- Garten-, und Sinsheimer Straße in die Werderstraße. Vorm Rathaus wird die Martinslegende aufgeführt, nach dem Umzug gibt’s für die Kinder auf dem Hof der Schillerschule Martinsmännchen und der Heimatverein bewirtet.

Sandhausen

Einen neuen Verlauf nimmt der vom Verkehrs- und Heimatverein organisierte Sankt-Martinsumzug. Am Freitag, 15. November, wird um 18 Uhr die Martinslegende am Festplatz vor der Festhalle aufgeführt. Dann geht es mit Begleitung des Musikvereins über Beethoven-, Mozart-, Goethe- und Kleegartenstraße zurück zum Festplatz. "Jedes Kind mit Laterne" wird hier mit einem Martinsmännchen belohnt.

Schönau

> Im Hauptort Schönau geht es mit Laternen am Dienstag, 12. November, auf die Reise. Aufstellung für den Martinszug ist um 17.30 Uhr auf dem Festplatz. Von der Bahnhofstraße geht es über Carl-Freudenberg, Friedrich-Ebert-, Jahn-, Luisen- und Neckarsteinacher Straße. Ringmauer- und Torweg werden auf dem Weg zur Carl-Freudenberg-Grundschule passiert, wo die Martinsmännchen ausgegeben werden und der Förderverein der Schule bewirtet.

> In Altneudorf findet einer der Höhepunkte für Kinder im Jahr bereits am Montag, 11. November, statt. Aufstellung für den Martinszug ist um 17.30 Uhr an der Bäckerei Bernauer, Altneudorfer Straße 119. Von hier geht es über die Klinge, zur Panoramastraße, zum Lindengrund in die Carl-Höfer-Straße bis zum alten Rathausplatz. Dort werden Martinsmännchen verteilt.

Spechbach

In Spechbach ist das Verteilen der Martinsmännchen am Montag, 11. November, noch Chefsache: Jedes Kind erhält das Gebäck am St. Martinstag von Bürgermeister Werner Braun. Zuvor ist der Treffpunkt für den Zug um 18.30 Uhr am Martin-Luther-Haus, Wingertsteige 10. St. Martin vorneweg und die Turnerkapelle des Turnvereins sowie die Feuerwehr führen den Tross über die Hirtenstraße und die Straßen "Brückenwiesen" und "Am Heiligenbuckel" in die Hauptstraße zum Turnhallenvorplatz. Dort gibt’s besagte Martinsmännchen sowie Bewirtung vom Elternbeirat des Kindergartens. Teilnehmer werden gebeten, Tassen mitzubringen.

Wiesenbach

"Lasst uns leuchtende Laternen basteln" – so rufen Kulturgemeinschaft und beide Kirchengemeinden zur Vorbereitung auf den Martinszug am Montag, 11. November, auf. Beginn ist um 18 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche. Gegen 18.30 Uhr startet der Laternenumzug über Haupt- und Rosenstraße zum Parkplatz an der Biddersbachhalle. Hier erleuchtet und wärmt das Martinsfeuer, für die Kinder gibt es das traditionelle Hefegebäck. Musikverein und Jugendfeuerwehr begleiten den Abend.

Wilhelmsfeld

Im Luftkurort wird St. Martin klassisch am Montag, 11. November, gefeiert. Für den von der Gemeinde organisierten Umzug erfolgt die Aufstellung um 17.45 Uhr in der Richard-Wagner-Straße an der Einmündung zu "Am Riesenberg". Von dort geht es über Johann-Wilhelm- und Schulstraße zur Odenwaldhalle. In deren Mehrzweckraum beziehungsweise im José-Rizal-Park erfolgt zum Abschluss eine Bewirtung.