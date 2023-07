Walldorf. (tt) Bald ist es so weit: Der FC-Astoria Walldorf empfängt am Sonntag, 13. August, im DFB-Pokal Union Berlin im heimischen Dietmar-Hopp-Sportpark. Anpfiff der Partie ist um 18 Uhr.

Damit das Spiel ein sportliches Ereignis werden kann, muss der Verein aber gewisse Voraussetzungen schaffen: So müssen etwa Zusatztribünen und Zelte aufgestellt werden, was mit viel Aufwand und Kosten verbunden ist.

Deshalb hat Willi Kempf, Vorsitzender des FC-Astoria, die Stadt Walldorf im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien um einen Zuschuss gebeten. Am Dienstagabend gab der Gemeinderat dafür einstimmig grünes Licht und gewährte dem Verein gemäß den Richtlinien für die überregionale Begegnung einen Zuschuss von 4500 Euro.

"Wenngleich der FC-Astoria entsprechende Gelder vom Deutschen Fußballbund beziehungsweise der Deutschen Fußballliga erhält, ist er in der Vereinsförderung gelistet und besitzt damit einen Anspruch auf eine sachgerechte Entscheidung zur Gewährung von Zuschussmitteln", heißt es in der Sitzungsvorlage.

Aus Sicht der Stadtverwaltung sei unstrittig, dass es sich beim DFB-Pokal unter Beteiligung eines Bundesligisten und Champions-League-Teilnehmers um einen "bedeutenden Wettkampf" im Sinne der Richtlinie handele, erläutert die Stadtverwaltung.

Außerdem habe der FC-Astoria zusätzliche Aufwendungen, um die Zuschauerkapazität im Dietmar-Hopp-Sportpark zu erweitern.

Die Regionalligamannschaft des FC-Astoria hatte am 3. Juni in Nöttingen gegen den VFR Pforzheim den Badischen Pokal gewonnen und sich dadurch für die Teilnahme am DFB-Pokal qualifiziert. Bei der Auslosung der Begegnungen wurde den Nordbadenern der Champions-League-Teilnehmer Union Berlin zugelost.

Ort des Geschehens

Deren Mannschaft erreichte hinter Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig den vierten Platz in der Ersten Fußballbundesliga und qualifizierte sich damit für die Gruppenphase des europäischen Wettbewerbs.