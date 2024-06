Wiesloch. (RNZ) Ein Meilenstein der Großbaustelle in Wiesloch ist geschafft: Mit Hochdruck hat die ausführende Baufirma seit Montag an der Asphaltdecke der Ringstraße gearbeitet und diesen Schritt in Rekordzeit fertiggestellt, wie die Stadt mitteilt.

Nun können Verkehrsteilnehmer wieder von der Meßplatzstraße kommend durch die Ringstraße in die Schwetzinger Straße fahren. Da dort noch