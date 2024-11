Sandhausen. (luw) Farbige Gemälde auf Straßen und Gehwegen im Ortsgebiet haben in den vergangenen Tagen Aufsehen erregt. Einige Anwohner gehen davon aus, dass es sich bei den Symbolen um sogenannte Gaunerzinken handelt: Mit solchen Zeichen kommunizieren Kriminelle miteinander, befürchtet werden insbesondere Einbrecherbanden.

Die RNZ fragte bei der Polizei nach, die nun erklärte: "Es gibt keine Hinweise darauf, dass es sich um Gaunerzinken handelt." Dennoch bleiben die "Kunstwerke" ein Rätsel.

Ein Sandhäuser etwa hatte mehrere Pfeile auf Gehwegen gesichtet, zudem wurde eine verdächtig wirkende Person an seiner Hofeinfahrt beobachtet. Im Sozialen Netzwerk Facebook bestätigten einige Bürger, dass auch ihnen ähnliche Symbole aufgefallen seien – etwa in der Straße "Am Forst".

Während einige ebenfalls vermuten, dass es sich um Markierungen für mögliche Ziele von Einbrechern handeln könnte, zweifeln andere dies an: Die Theorien reichen von Schulwegmarkierungen für Erstklässler bis hin zu "Kinder-Kritzeleien". Einige zweifeln daran, dass es sich um Gaunerzinken handele, da die Symbole dafür zu sorgfältig gezeichnet seien.

Polizeisprecher Michael Klump bringt immerhin etwas Licht ins Dunkel: "Wir haben das geprüft, und es dürfte sich wohl eher um Markierungen für anstehende Bauarbeiten, beispielsweise am Kanal, handeln." Allgemein würden derartige Verdachtsfälle auf Gaunerzinken immer mal wieder an die Polizei gemeldet, in den allermeisten Fällen bestätige sich dies aber nicht.

Also fragte die RNZ beim Rathaus der Hopfengemeinde nach: Haben vielleicht Bauhofmitarbeiter oder eine von der Kommune beauftragte Firma in Vorbereitung von Bauarbeiten die Markierungen aufgemalt? Rathaussprecher Marco Brückl verneint: "Nein, vonseiten der Gemeinde Sandhausen sind keine Bauarbeiten geplant – vielmehr wird der Bauhof die Markierungen entfernen."

Während die nun schon wieder verschwindenden Gemälde also ein Rätsel bleiben, haben sie aber vielleicht doch noch einen positiven Effekt: Mancher Bürger dürfte nun erst recht sensibilisiert und daran erinnert worden sein, dass mit der "dunklen Jahreszeit" auch die Saison der Wohnungseinbrüche begonnen hat.