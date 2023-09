Meckesheim. (bmi) Die gute Nachricht vorneweg: Die neuen Sirenen funktionieren. Aber nicht immer gleich sofort. Das ergab der Sirenentest, der am Samstag auf Veranlassung der Feuerwehr in Meckesheim und Mönchzell vorgenommen wurde. Um Punkt 12 Uhr hätte es aus den neuen Anlagen am Meckesheimer Bauhof und der Mönchzeller Lobbachhalle heulen sollen – es blieb aber zunächst alles ruhig.

Das Auslösen des Alarms bei der Integrierten Leitstelle des Rhein-Neckar-Kreises hatte offenbar nicht funktioniert. "Es gab wohl ein Problem bei der Eingabe und dem Ausspielen des Alarms beim Leitstellenrechner", sagte René Faul auf Nachfrage der RNZ. Der Feuerwehr-Kommandant selbst war es auch, der bei der Leitstelle den nicht erfolgten Probealarm reklamierte. Von dort wurde dann manuell ein Feueralarm mit drei Signaltönen ausgelöst.

"Auch wenn der Alarm etwas zu spät war: Für uns war wichtig zu testen, dass die Übertragung funktioniert und wir auf baulicher Seite alles richtig gemacht haben", betont Faul. Die neuen Anlagen mit Funktechnik seien erst vor zwei Wochen fertiggestellt worden und sollten vor dem bundesweiten Warntag am 14. September eben gecheckt werden.

"Der Testprobealarm war eine gute Idee – hat er doch gezeigt, dass der Probealarm nicht ausgelöst wurde", lautete das Fazit von Bürgermeister Maik Brandt:. Er befand sich zum Testzeitpunkt mit Mitarbeitern am Bauhof, während Mönchzells Ortsvorsteher Marcel Gengenbacher auf dem Lobbachhallenvorplatz positioniert war – beide gaben das fehlende Signal an den Kommandanten weiter. "Die Sirenen funktionieren, aber die Einbindung in das Lagezentrum wird nochmals zu überprüfen sein", hielt so dann auch Brandt fest. Am Donnerstag in einer Woche folgt mit dem bundesweiten Warntag dann der nächste Anlauf ...