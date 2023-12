Wiesloch-Schatthausen. (agdo) Die "Eins" leuchtete auf und lange Lichterketten am Aquädukt ebenfalls. Schatthausen startete in die Vorweihnachtszeit mit dem ersten Adventsfenster. Die Stimmung war grandios, der ganze Ort schien auf den Beinen zu sein.

Traditionell werde am 1. Dezember die Eisenbahnbrücke beleuchtet, erzählte Organisatorin Christel Oswald-Mossemann. Mit Hilfe des Bauhofs wurde die Eisenbahnbrücke mit Lichtern dekoriert. Sie freue sich, dass so viele Menschen gekommen seien, sagte Oswald-Mossemann. Sie wünschte eine schöne Adventszeit und läutete den Auftakt der Adventsfensteraktion mit dem Gedicht "Wann fängt Weihnachten an?" von Rolf Krenzer ein.

Darin wird unter anderem diese Antwort gegeben: "Wenn der Schwache dem Starken vergibt, wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt, wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt". Mit dem Gedicht breitete sich eine besinnliche Atmosphäre um die Eisenbahnbrücke aus.

Als die Lichterketten und die "Eins" aufleuchteten, ging ein bewunderndes Raunen durch die Reihen. Gemütlich wurde bei Glühwein, Punsch, weihnachtlichem Gebäck und Broten weitergefeiert.

Bis zum 24. Dezember gibt es in Schatthausen täglich ein neues beleuchtendes Adventsfenster bei Familien, Kirche oder Vereinen. Zur jeweiligen Eröffnung wird etwa ein Gedicht oder eine Geschichte vorgetragen, Kinder singen oder tragen etwas vor. Die Adventsfenster sind dann bis 6. Januar von 17 bis 22 Uhr beleuchtet.

Das erste Adventsfenster gab es 2001, erzählte Christel Oswald-Mossemann. Es kam ihr zufolge klasse an, daher führte man die Aktion bis auf das Corona-Jahr 2020 in jeder Vorweihnachtszeit durch. Es solle die Gemeinschaft im Ort stärken, sagte sie, ein wenig nachdenklich machen und die Geselligkeit unter den Menschen, gerade zwischen den Generationen, fördern.