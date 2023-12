Spechbach. (cba) "Frohe Weihnacht, ‚Merry Christmas‘, seht die Lichter ohne Zahl – Frohe Weihnacht, ‚Merry Christmas‘, ja die Freud’ ist überall": Mit diesem liebreizenden Einstieg der Grundschulkinder wurde das Adventsdorf eröffnet. Unter der Leitung von Lea Rudolf sang der Grundschulchor Adventslieder, die Teil des diesjährigen Weihnachtsmusicals sind. Dieses soll am 14. Dezember um 11 Uhr in der Turn- und Festhalle aufgeführt werden. "Weihnachten feiern wir Jahr für Jahr, die Botschaft ist einfach und doch so klar", sangen die Kinder textsicher und gut eingeübt weiter. Am Piano begleitete Schulleiter Rafael Keilhauer.

Auch der Männergesangverein bot zu späterer Stunde weihnachtliche Weisen. "Singt kräftig mit, damit es ein wunderschöner Tag wird", rief Bürgermeister Werner Braun die zahlreichen Gäste auf dem Rathausplatz dazu auf, die vorweihnachtliche Stimmung aufzusaugen.

Auch Bürgermeister der Nachbarkommunen waren zum Adventsdorf gekommen, darunter Florian Rutsch aus Lobbach, der erst seit dem 1. Dezember im Amt ist.

Die Vereine und Institutionen des Dorfes flankierten den Rathausplatz und formierten sich so zu einem stimmungsvollen Budendorf, das bereits bei der Eröffnung sehr gut besucht war. Bei Glühwein und anderen kulinarischen Angeboten, die dafür sorgten, dass den Besuchern warm ums Herz wurde, entwickelte sich die Dorfmitte zu einem fröhlichen Christkinds-Trubel in Miniaturform.

Beim FC lief der Betrieb auf Hochtouren: Bei Calamares, Jagertee, "Schenkelklopfern" und anderem mehr herrschte an der Budentheke beste Stimmung. Zum Schneeballwerfen "in echt" reichte der gefallene Schnee zwar nicht aus, doch bei der Grundschule winkten zumindest bei Wurfspielen Gewinne.

Der Förderverein Specht forderte zum Sägen auf: Die Herausforderung dabei war, ein Kilo Holz abzusägen. Auch dies sorgte für reichlich Gaudi. Die "Nachsitzer" waren mit Kinderpunsch und "Glühapfel" ebenfalls vertreten. Private Bastelinitiativen boten kreative Werke aus den Nähstuben und Hobbykellern an. Bis in die späte Nacht hinein zog das Zentrum des Dorfes viele Besucher auch aus den Nachbargemeinden an.