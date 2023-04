Sorgen macht sich Mancini aber nicht. Im Gegenteil: "Es ist ein starker Jahrgang, alle sind entspannt", betont er. Corona habe auch den Effekt gehabt, dass die Schüler weniger feiern waren und sich stattdessen auf die Schule konzentrieren konnten. Nicht nur für die Schüler, sondern auch die beteiligten Lehrer werden die kommenden Tage anstrengend. Der "Schultag" beginnt bereits um 6 Uhr, wenn die Aufgaben als digitale Datei geöffnet und ausgedruckt werden können. Dann darf technisch nichts schiefgehen. Allein im Fach Deutsch müssen fast 800 Seiten gedruckt werden. Auf Papier bereits angeliefert werden aber die Prüfungen zum Beispiel in den Gesellschaftswissenschaften – aber nicht mehr schon vor den Osterferien wie es früher einmal war und was Diebe anlockte. Die letzte Prüfung in Bammental findet dann am 4. Mai mit Chemie statt. An den Prüfungstagen ruhen auch

> Am Gymnasium Bammental gehen 66 Schüler in die schriftlichen Abiturprüfungen – das sind ein bisschen weniger als in den vergangenen Jahren, aber innerhalb der üblichen Schwankungen, so Schulleiter Benedikt Mancini. Ursprünglich hatten sich einmal knapp 90 Fünftklässler auf den Weg zum Abi gemacht. Für 22 Schüler wird es bereits am heutigen Mittwoch ernst, denn sie treten zur schriftlichen Biologie-Prüfung an – 14 ganz normal und acht bilingual. Dass der Reigen der schriftlichen Prüfungen aufgrund bundesweiter Regelungen nicht mehr wie noch vor einigen Jahren mit einem "großen" Fach und zahlreichen Schülern beginnt, findet Direktor Mancini "ein bisschen schade". Mit einem gemeinsamen Auftakt sei gleich das Abitur-Gefühl entstanden, blickt er zurück. "Die erste Prüfung ist natürlich für alle aufregend", sagt Mancini. "Dann trägt nicht nur der Schulleiter Anzug und Krawatte." Einzeltische und Namensschilder würden für eine besondere Prüfungsatmosphäre sorgen.

Region Heidelberg. (cm/fhs/luw) Jetzt wird es ernst: Am heutigen Mittwoch beginnen mit dem Fach Biologie auch für 270 Schüler an den vier staatlichen Gymnasien rund um Heidelberg die schriftlichen Abiturprüfungen. Weil der Jahrgang noch mit Corona-Einschränkungen zu kämpfen hatte, haben die Schüler für ihre drei Prüfungen jeweils 30 Minuten mehr Zeit und die Auswahl an Aufgaben ist größer. Welche Besonderheiten gibt es noch? Und wie ist die Stimmung an den Schulen? Die RNZ hat sich umgehört.

Region Heidelberg. (cm/fhs/luw) Jetzt wird es ernst: Am heutigen Mittwoch beginnen mit dem Fach Biologie auch für 270 Schüler an den vier staatlichen Gymnasien rund um Heidelberg die schriftlichen Abiturprüfungen. Weil der Jahrgang noch mit Corona-Einschränkungen zu kämpfen hatte, haben die Schüler für ihre drei Prüfungen jeweils 30 Minuten mehr Zeit und die Auswahl an Aufgaben ist größer. Welche Besonderheiten gibt es noch? Und wie ist die Stimmung an den Schulen? Die RNZ hat sich umgehört.

> Am Gymnasium Bammental gehen 66 Schüler in die schriftlichen Abiturprüfungen – das sind ein bisschen weniger als in den vergangenen Jahren, aber innerhalb der üblichen Schwankungen, so Schulleiter Benedikt Mancini. Ursprünglich hatten sich einmal knapp 90 Fünftklässler auf den Weg zum Abi gemacht. Für 22 Schüler wird es bereits am heutigen Mittwoch ernst, denn sie treten zur schriftlichen Biologie-Prüfung an – 14 ganz normal und acht bilingual. Dass der Reigen der schriftlichen Prüfungen aufgrund bundesweiter Regelungen nicht mehr wie noch vor einigen Jahren mit einem "großen" Fach und zahlreichen Schülern beginnt, findet Direktor Mancini "ein bisschen schade". Mit einem gemeinsamen Auftakt sei gleich das Abitur-Gefühl entstanden, blickt er zurück. "Die erste Prüfung ist natürlich für alle aufregend", sagt Mancini. "Dann trägt nicht nur der Schulleiter Anzug und Krawatte." Einzeltische und Namensschilder würden für eine besondere Prüfungsatmosphäre sorgen.

Sorgen macht sich Mancini aber nicht. Im Gegenteil: "Es ist ein starker Jahrgang, alle sind entspannt", betont er. Corona habe auch den Effekt gehabt, dass die Schüler weniger feiern waren und sich stattdessen auf die Schule konzentrieren konnten. Nicht nur für die Schüler, sondern auch die beteiligten Lehrer werden die kommenden Tage anstrengend. Der "Schultag" beginnt bereits um 6 Uhr, wenn die Aufgaben als digitale Datei geöffnet und ausgedruckt werden können. Dann darf technisch nichts schiefgehen. Allein im Fach Deutsch müssen fast 800 Seiten gedruckt werden. Auf Papier bereits angeliefert werden aber die Prüfungen zum Beispiel in den Gesellschaftswissenschaften – aber nicht mehr schon vor den Osterferien wie es früher einmal war und was Diebe anlockte. Die letzte Prüfung in Bammental findet dann am 4. Mai mit Chemie statt. An den Prüfungstagen ruhen auch die Arbeiten für den Anbau an das Gymnasium.

> Am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Eppelheim äußert sich Direktor Thomas Becker entspannt zu den Prüfungen. Das Bereitstellen der Aufgaben online bereite eigentlich keine Probleme, sorge aber bei den Beteiligten dennoch für einen gesteigerten Adrenalinspiegel. Becker: "Es ist für uns schon eine angespannte Situation am Morgen: Klappt alles?" Bisher sei dies immer der Fall gewesen. Aber was wäre zu tun, wenn die Prüfungsaufgaben nicht rechtzeitig ausgedruckt zur Verfügung stünden? "Bisher hat es immer geklappt, aber wir sorgen natürlich für Alternativen." So stehe seitens des Schulträgers ab 7 Uhr Personal im Notfall bereit. Eine weitere Ersatzlösung könne auch darin bestehen, sich an Nachbarschulen zu wenden. Becker verweist noch auf die Neuerung, dass zusätzlich zu den Fächern wie Mathe, Deutsch oder Englisch nun auch in anderen Fächern die jeweils gewählten Aufgaben aus dem online zur Verfügung gestellten Gesamtpaket auszudrucken sind; in Deutsch könnten dies bis zu 14 Seiten pro Schüler ausmachen. Ob man dies nicht mit entsprechenden Sicherungscodes den Schülern papierlos auf Ipads zur Verfügung stellen könne? Der technische Aufwand hierfür sei noch zu hoch. Nicht geklärt sei, wie die technische Übermittlung funktioniere und wie man das Ipad dann auch dem Erst- und Zweitkorrektor zur Verfügung stellen kann. So werden die 41 in Eppelheim zur Prüfung antretenden Abiturienten auch 2023 wie in all’ den Jahren zuvor mit Aufgaben auf Papier versehen und sie werden ihre Arbeit ebenso verfassen und abgeben. Beaufsichtigt werden sie dabei von jeweils 14 Lehrern pro Prüfungstag.

> Am Max-Born-Gymnasium in Neckargemünd streben 89 Schüler das Abitur an, in den vergangenen Jahren waren es stets zwischen 90 und 100. 31 davon absolvieren bereits am heutigen Mittwoch die Biologie-Prüfung. Ursprünglich zählte der Jahrgang um die 120 Schüler. "Die Schüler hatten es nicht leicht", sagt Schulleiter Joachim Philipp. Denn Corona traf den aktuellen Jahrgang bereits in der Mittelstufe. "Dennoch sind alle gut oder sogar sehr gut vorbereitet", betont Philipp. "Und alle waren zuletzt ruhig und gelassen." Doch die Nervosität komme sicher, weiß der Direktor aus Erfahrung. Geschrieben wird im dritten Stockwerk, wo auch dank der Abwesenheit der Zehntklässler – sie absolvieren ein Praktikum – Räume frei sind. Eine Premiere am Max-Born-Gymnasium ist das Abitur in Informatik. Die letzte Prüfung wird hier am 3. Mai mit Mathematik geschrieben.

> Am Friedrich-Ebert-Gymnasium in Sandhausen finden die Abiturprüfungen letztmals unter Schulleiter Peter Schnitzler statt: Er geht im Sommer in den Ruhestand. "Das ist nichts Außergewöhnliches, viele Menschen gehen irgendwann in Rente", sagt er dazu schmunzelnd. Dann gibt er aber doch zu, dass durchaus "ein bisschen Wehmut" für ihn dabei sei, "aber auch ein bisschen Glücksgefühle". Unterm Strich laufe das "normale Geschäft", im Zuge dessen diesmal 74 Schüler – also knapp 25 weniger als im Vorjahr – ins Abitur gehen. Fast die Hälfte davon legt gleich heute mit der Biologie-Prüfung los. "Dabei wird ein Kurs seine Abiturklausur auf Englisch schreiben", erklärt Schnitzler die Besonderheit des "bilingualen Abiturfachs". Diese Schüler können so ihr "internationales Abitur" erlangen.

Zwei weitere Besonderheiten, die es so nicht an jeder Schule gebe, nennt Schnitzler mit dem "durchgehenden Wirtschafts-Leistungskurs", der auch eine schriftliche Prüfung ablegt. Zudem habe das System des Sandhäuser Gymnasiums es erneut ermöglicht, dass die Schüler zwischen zwei Religions-Leistungskursen – evangelisch und katholisch – wählen konnten. Der Schulleiter beschreibt den Jahrgang als "gut vorbereitet", zumal dieser auf mehr Unterricht in der Kursstufe als jene in den von Corona geprägten Vorjahren zurückgreifen könne. Geschrieben wird nicht mehr in Turnhallen oder ähnlich großen Räumen, sondern in den Kursräumen. Hier halten stets zwei Lehrer Aufsicht, ungefähr pro Doppelstunde wird gewechselt.