Östringen. Bei der neuesten Ausgabe der ARD-Show "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" mit Moderator Kai Pflaume ist am Samstagabend ab 20.15 Uhr auch eine Teilnehmerin aus der Region dabei. Die zwölfjährige Emma Genis reiste extra aus Östringen zur Aufzeichnung nach Berlin und liefert sich einen Wissenswettkampf mit der Schauspielerin Nora Waldstätten zum Thema "Tatort". Im Interview erzählt sie von ihrer Begeisterung für Krimis, den Begegnungen mit Stars wie Mario Barth, Martina Hill, Jan Josef Liefers und Wincent Weiss und ihren ersten Erfahrungen auf einer Showbühne.

Emma, wie war denn die Aufzeichnung der Show?

Das war ein unbeschreibliches Erlebnis. Ich war mit meiner Mutter, meinem Vater und meiner kleinen Schwester Clara von Freitag bis Montag in Berlin, da war irgendwie alles spannend. Ständig waren Prominente um mich herum, das war echt aufregend.

Welcher Star war denn besonders aufregend für dich?

Ich bin ja großer Fan von Wincent Weiss, ihn zu treffen und zu sprechen war schon etwas ganz Besonderes. Aber auch Mario Barth war echt cool und nett. Und natürlich Kai Pflaume, Martina Hill und Jan Josef Liefers. Die waren alle super. Ich hatte durchgehend ein richtig gutes Gefühl. Und ein paar Autogramme habe ich natürlich auch mitgebracht.

Und deine Duell-Gegnerin Nora Waldstätten?

Sie habe ich in der Maske erstmals gesehen. Nora war auch richtig nett. Sie hat mir sofort ein gutes Gefühl gegeben und mich beruhigt vor unserem Auftritt.

Dass du Tatort-Fragen beantworten musstest, ist ungewöhnlich. Du hast ja noch nie einen Tatort gesehen.

Das stimmt. Aber ich bin großer Krimi-Fan. Ursprünglich hatte ich mich mit Mickey- Maus-Krimi-Geschichten beworben. Sherlock Holmes, früher TKKG und die 3 Ausrufezeichen waren auch genau meine Sendungen und Hörbücher, die ich geliebt habe. Von Harry Potter bin ich auch großer Fan. Ich rätsle schon gerne mit. Und wir hatten ja bei unserem Duell die gleichen Chancen. Ich musste gar keinen Tatort gesehen haben.

Du hast die Fragen und Lösungen vorher zugeschickt bekommen?

Ja genau. Eine ganze Menge sogar. Es waren 50 Fragen zu "Wo waren Sie?" und die Antworten dazu. Dann musste ich sagen, von welchem Kommissar die Frage in welchem Tatort gestellt wurde. Das musste ich auswendig lernen. Fragen und Antworten stellten übrigens die beiden Fernseh-Kommissare Dietmar Bär, er ist Hauptkommissar Freddy Schenk im "Tatort" Köln, und Harald Krassnitzer, der ist Oberstleutnant Moritz Eisner im "Tatort" Wien. Beide waren auch supernett. Wie es am Ende ausgegangen ist, darf ich nicht verraten. Es war einfach toll, im Fernsehen zu sein, die Abläufe mitzubekommen und die Studios zu sehen.

Warst du denn überhaupt nicht nervös?

Doch, vor dem Auftritt war ich natürlich sehr aufgeregt. Aber es ist schon so, dass ich gerne vor Leuten stehe. Bei Ferienprogrammen moderiere ich schon mal Zirkusshows. Auf der Bühne stehen, macht mir schon immer Spaß. Wenn es in der Schule Schauspielgruppen gibt, bin ich eigentlich auch immer dabei. Ich spiele auch Klavier und Geige und habe schon vor Publikum vorgetragen.

Das klingt nach einer beruflichen Perspektive. Wie wäre es mit einer TV-Karriere?

Moderatorin kann ich mir wirklich gut vorstellen. Auch die Schauspielerei fasziniert mich. Aber eigentlich will ich gerne Lehrerin werden.

Oh, das ist gut. Woher kommt deine Begeisterung für den Beruf?

Ich hatte immer gute Lehrer und habe sie immer noch. Ich gehe eigentlich fast jeden Tag gerne in die Schule. Ok, manchmal gibt es Themen, die mich nicht so interessieren. Aber das geht ja jedem so. Ich finde es einfach toll, anderen Menschen etwas beizubringen. Und vor Menschen spreche ich dann ja auch.