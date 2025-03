Von Christiane Barth

Spechbach. Das leerstehende Bankgebäude der Volksbank Neckartal in der Kirchenstraße sorgte für lebhafte Diskussionen im Gemeinderat. Die Volksbank bietet das Gebäude, das 1968 in Massivbauweise errichtet und 2001 modernisiert wurde, für 169.000 Euro zum Kauf an. Bekanntlich hat das Bankinstitut seine Filiale in Spechbach aufgegeben.

