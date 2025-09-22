Montag, 22. September 2025

zurück
Plus 50 Jahre Hirschberg

Wenn Vereine und der Gemeinderat ihre Gemeinde besingen (plus Video)

Fulminanter Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten am Freitag: Ehrenamtliche brachten buntes kulturelles Potpourri auf die Bühne.

22.09.2025 UPDATE: 22.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 15 Sekunden
Manuel Radloff vom Karnevalsverein Niederau glänzte mit Pantomime, der Gemeinderat feierte eine gelungene Premiere als Chor, das „Heisemer Dorftheater“ begeisterte, ebenso der MGV Sängerbund (im Uhrzeigersinn, v.li. oben). Fotos: Dorn

Hirschberg. (ans) Gleich zu Einlass-Beginn hatte sich am Freitag eine Schlange vor der Heinrich-Beck-Halle gebildet. Kein Wunder, denn alle 780 kostenlosen Tickets waren für den Auftakt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten "50 Jahre Hirschberg" herausgegeben worden. Blaue, weiße und rote Stoffbahnen verliehen der Halle festliches Flair, der Duft von Krustenbraten, für den wie für die ganze

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Annette Steininger
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.