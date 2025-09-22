Montag, 22. September 2025

Plus 50 Jahre Hirschberg

Beim Galaabend gab es eine Halle voller Liebe (plus Fotogalerie)

Rund 500 Gäste feierten das 50-jährige Jubiläum der Gemeinde und tanzten vor der Bühne.

22.09.2025 UPDATE: 22.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 27 Sekunden
Das Publikum kam aus dem Klatschen kaum raus. Zu späterer Stunde hielt es dann auch fast niemanden noch auf den Plätzen in der festlich dekorierten Heinrich-Beck-Halle. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg. "Ihr seid ja Partybiester", rief Moderator und Comedian Chako Habekost den rund 500 Gästen des großen Galaabends zum 50-jährigen Gemeindebestehen begeistert zu. Denn die sorgten bei dieser bunten Veranstaltung selbst für eine Überraschung und machten den schmalen Streifen vor der Bühne eben mal schnell zum Tanzparkett. Was aber auch daran

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Annette Steininger
Redakteurin
zu unseren Autoren  
