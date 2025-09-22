Beim Galaabend gab es eine Halle voller Liebe (plus Fotogalerie)
Rund 500 Gäste feierten das 50-jährige Jubiläum der Gemeinde und tanzten vor der Bühne.
Von Annette Steininger
Hirschberg. "Ihr seid ja Partybiester", rief Moderator und Comedian Chako Habekost den rund 500 Gästen des großen Galaabends zum 50-jährigen Gemeindebestehen begeistert zu. Denn die sorgten bei dieser bunten Veranstaltung selbst für eine Überraschung und machten den schmalen Streifen vor der Bühne eben mal schnell zum Tanzparkett. Was aber auch daran
