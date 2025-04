Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Nicht nur die Gemeinde Hirschberg blickt in diesem Jahr auf ein bedeutendes Jubiläum, sondern auch einer ihrer Bürger, der von Geburt an untrennbar mit ihr verbunden ist: Heinrich "Heiner" Mayer junior feiert seinen 50. Geburtstag – zeitgleich mit der Einheitsgemeinde, die nur wenige Tage vor seiner Geburt am 13. Januar 1975